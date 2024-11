Cyclisme : Alaphilippe reçoit un message fort après son transfert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A partir de 2025, Julian Alaphilippe évoluera sous de nouvelles couleurs. En effet, le transfert du cycliste français a été officialisé il y a quelques semaines maintenant et le compagnon de Marion Rousse quitte ainsi la Soudal Quick-Step pour rejoindre la formation Tudor. Au sein de celle-ci, Alaphilippe aura notamment l’occasion d’évoluer aux côtés de Matteo Trentin. L’Italien se réjouit d’ailleurs de l’arrivée du double champion du monde.

C’est un nouveau chapitre qui s’apprête à débuter pour Julian Alaphilippe. A compter de la saison prochaine, le Français défendra les couleurs de la formation Tudor. Cela faisait maintenant de très longs mois que l’avenir du compagnon de Marion Rousse était au coeur des rumeurs. Finalement, Alaphilippe a tranché pour la suite de sa carrière et il a donc décidé de quitter la Soudal Quick-Step pour rejoindre Tudor, la formation suisse dirigée par Fabian Cancellara.

« Il arrive dans une équipe où il y aura une grande confiance en lui »

La saison prochaine, chez Tudor, Julian Alaphilippe aura notamment pour coéquipier Matteo Trentin. Ce dernier a d’ailleurs évoqué l’arrivée du Français ainsi que celle de Marc Hirschi. « Je pense que c'est une bonne chose que deux coureurs de ce calibre viennent courir dans une équipe professionnelle , cela signifie qu'ils croient beaucoup au projet. Hirschi ? Avec nous, il pourra trouver plus d'espace et l'équipe sera plus à sa disposition que ce qui a été vu avec UAE. Même sans Pogacar, c'est une équipe pleine de champions où il y a une grande bataille pour comprendre qui est le commandant en second. Alaphilippe a montré qu'il se remettait après deux saisons compliquées. Cette année, il a renoué avec la victoire dans des événements importants comme le Giro d'Italia . Il arrive dans une équipe où il y aura une grande confiance en lui et cela l'aidera beaucoup à mon avis », a lâché Trentin pour Bici.pro.

Les explications du transfert de Julian Alaphilippe

A propos de ce transfert de Julian Alaphilippe chez Tudor, Fabian Cancellara, patron de la formation suisse, avait lui expliqué dernièrement : « Première chose, il a les qualités humaines que nous recherchions. C’est un bon gars qui a su garder les pieds sur terre malgré ses bons résultats et son exposition médiatique. Lors des derniers JO à Paris, j’ai vu la fierté dans ses yeux quand ses coéquipiers ont obtenu une médaille après la course en ligne. Il n’est pas égocentrique et ça, c’est très important dans une équipe. Sur le plan sportif, à l’image de Trentin arrivé la saison dernière, nous avons besoin de coureurs d’expérience. Julian va nous apporter la sienne. Il a encore le panache et le souhait de bien faire. Cette flamme pour le cyclisme l’anime toujours. Nous nous sommes rapprochés de l’agence qui travaille pour lui. Elle nous a mis en relation. Julian a ensuite échangé avec différents membres de l’équipe comme notre chef du sportif qui lui ont présenté le projet. (…) De mon côté, je l’ai vu aux Jeux Olympiques et eu au téléphone. Lors de nos appels, je ne lui disais pas « viens, viens, viens », mais plutôt « Si tu ne viens pas chez nous, ce n’est pas grave. Il y aura de la déception, mais nous respecterons ta décision ». Je voulais qu’il soit content et fier de venir ici. Qu’il se sente bien pour pouvoir faire son travail correctement et prendre du plaisir. Il a décidé de nous rejoindre avec son coeur ».