Transferts - PSG : Une double opération est imminente !

Si dans le sens des arrivées, le PSG considère son mercato hivernal comme terminé, le club de la capitale pourrait encore tenter de dégraisser son effectif. Prêté à Besiktas en première partie de saison, Cher Ndour va s’engager en faveur de la Fiorentina, alors que le départ de Marco Asensio se précise de jour en jour.

La fin du mercato hivernal du PSG se précise. Après avoir enregistré l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia, le club de la capitale a tenté de dégraisser son effectif avec les départs de plusieurs éléments n’entrant plus dans les plans de Luis Enrique. Ainsi, Randal Kolo Muani et Milan Skriniar ont été prêtés, respectivement à la Juventus et à Fenerbahçe.

Cher Ndour va rapporter une belle indemnité au PSG

Mais clairement, Paris n’en a pas fini avec cette reconstitution d’effectif. Xavi Simons tout juste vendu au RB Leipzig, le PSG devrait se séparer définitivement de Cher Ndour. Comme révélé par FootMercato, le milieu de terrain de 20 ans va s’engager en faveur de la Fiorentina ce dimanche. D’après l’Equipe, le PSG va recevoir plus de 10M€ dans l’opération, ainsi qu’un pourcentage à la revente.

Asensio tout proche d’un départ

Ce n’est pas tout. A en croire le quotidien sportif, cette vente de Cher Ndour devrait permettre au PSG de trouver une porte de sortie à Marco Asensio. Convoité par Aston Villa, l’Espagnol devrait clairement quitter Paris en cette fin de mercato hivernal annonce l’Equipe.