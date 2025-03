Un buteur XXL contacté, la prochaine folie du PSG est connue ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Régulièrement cité dans l'orbite parisien, Victor Osimhen aurait été contacté par le PSG selon les informations d'un journaliste italien. Ce qui ne certifie rien. Car dans ce dossier, la concurrence est forte avec notamment la Juventus qui souhaite faire pression sur l'international nigérian, actuellement prêté par le Napoli à Galatasaray.

Le retour de la piste Victor Osimhen à Paris ? La presse italienne relance ce dossier déjà évoqué l’été dernier. La dernière rumeur a été lancée par le journaliste Emanuele Cammaroto, dans son éditorial publié sur Napoli Magazine. Selon ses informations, le PSG ferait partie des équipes qui ont récemment contacté Osimhen, prêté cette saison par le Napoli à Galatasaray.

Danger pour le PSG ?

Mais selon lui, quatre autres équipes se sont aussi manifestées : Manchester United, Chelsea, Arsenal et la Juventus. Justement, Cammaroto s’est arrêté sur la stratégie de la Vieille Dame. « De la part d'un agent très bien informé des événements à la Juve, je reçois des indiscrétions sur quelle serait la stratégie de Cristiano Giuntoli et d'une certaine manière ce sont des confirmations de quelque chose que nous avions anticipé ces dernières semaines » a-t-il expliqué.

La stratégie de la Juve dévoilée

Selon lui, le plan consisterait à mettre la pression sur Osimhen pour le convaincre de quitter Naples l'été prochain. « Giuntoli (Directeur sportif de la Juve ndlr), pleinement conscient que la clause de 75 millions n'est valable que pour les joueurs étrangers et que De Laurentiis ne veut pas s'asseoir et parler avec la Juve, se serait déplacé avec l'intention de conclure un accord avec Osimhen, essayant ensuite de pousser le joueur et son entourage à bloquer d'autres propositions et à refuser les offres qui arriveront » a déclaré le journaliste. Une manière de mettre le club italien face au mur et de boucler cette opération, qui pourrait être l'une des plus marquantes du prochain mercato d'été.