Mercato - PSG : C'est confirmé pour Osimhen !

Après Khvicha Kvaratskhelia, c’est une autre star du Napoli qui pourrait débarquer au Paris Saint-Germain avec Victor Osimhen, un ancien protégé de Luis Campos. Mais pour Daniel Riolo l’international nigérian n’a pas sa place au sein du club parisien… en tout cas tant que Luis Enrique sera sur le banc.

L’hiver est chaud à Paris, où une nouvelle star a débarqué avec Khvicha Kvaratskhelia. Arrivé en provenance du Napoli, l’ailier a fait l’objet d’une offre de 75M€ et est devenu la quatrième recrue la plus chère de l’histoire du PSG, derrière Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé et Neymar. On pourrait le voir à l’œuvre dès la prochaine journée de Ligue 1, avec la réception du Stade de Reims au Parc des Princes.

Osimhen après Kvaratskhelia ?

Il n’est toutefois pas le seul joueur du Napoli que le PSG semblait pister, puisque cela fait plusieurs années déjà qu’on parle d’un intérêt pour Victor Osimhen. Il faut dire que l’ancien du LOSC serait un renfort de taille pour n’importe quel club, avec Luis Campos qui semble d’ailleurs être son premier soutien au sein du club.

« Campos était plutôt chaud pour Osimhen en décembre, mais… »

Mais ce ne serait pas le cas de Luis Enrique ! Plusieurs sources ont en effet annoncé que le coach du PSG ne voudrait pas d’Osimhen, ce que confirme Daniel Riolo. « Les 9 ne peuvent pas venir au PSG, il faut aller ailleurs. Campos était plutôt chaud pour retenter Osimhen en décembre, l'autre (Luis Enrique) a mis le frein tout de suite » a-t-il déclaré ce lundi, sur RMC Sport.