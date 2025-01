Osimhen - PSG : Luis Enrique répond cash !

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain semble sur le point de boucler le premier gros transfert de l’hiver, avec l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia en provenance du Napoli. Et l’international géorgien pourrait être accompagné par l’un de ses coéquipiers, puisqu’à l’étranger on assure que Victor Osimhen, actuellement prêté à Galatsaray, pourrait le suivre !

La première partie de saison n’a pas été parfaite à Paris, surtout en Ligue des Champions. C’est pour ça que les dirigeants souhaitent frapper un très gros coup sur le mercato, offrant à Luis Enrique une recrue de tout premier choix. Il s’agit de Khvicha Kvaratskhelia, qui selon plusieurs sources se rapprocherait doucement mais sûrement du PSG.

Kolo Muani vers la Juve ? Le PSG risque de perdre un talent sur le banc ! ⚽️ https://t.co/3q380JL68U — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) January 14, 2025

Kvaratskhelia arrive au PSG !

A en croire les dernières indiscrétions, ce transfert pourrait coûter près de 80M€ aux Parisiens, avec le Napoli qui a d’ores et déjà acté le départ de sa star. Présent en conférence de presse, Antonio Conte a en effet assuré que Khvicha Kvaratskhelia a émis le souhait de quitter le club, où les tensions sont devenues de plus en plus grandes, surtout entre son agent et le président Aurelio De Laurentiis.

« Victor Osimhen, piste totalement abandonnée sous l'avis de Luis Enrique »

Mais le Géorgien sera-t-il le seul à rejoindre le PSG ? Ces dernières semaines, la piste menant à son coéquipier Victor Osimhen a également pris de l’ampleur, mais Daniel Riolo l’assure : Luis Enrique ne veut pas de lui ! « Victor Osimhen, piste totalement abandonnée sous l'avis contraire, après tout c'est le coach il fait ce qu'il veut, de Luis Enrique » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC Sport. Pour rappel, l’été dernier nous vous révélions déjà sur le10sport.com que le coach parisien ne voulait pas de l’attaquant de propriété du Napoli.