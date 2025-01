Mercato : Panique au PSG, Kolo Muani a dit non !

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028 avec le PSG, Randal Kolo Muani devrait changer de club lors de ce mercato hivernal. Alerté par la situation de l'international français, l'AS Rome aurait souhaité bouclé sa signature. Toutefois, Randal Kolo Muani aurait fermé la porte à l'idée de rejoindre les Giallorossi.

Lors de l'été 2023, le PSG a cassé sa tirelire pour finaliser le transfert de Randal Kolo Muani. En effet, le club de la capitale a signé un chèque d'environ 95M€ pour convaincre l'Eintracht Francfort de lui vendre l'attaquant français de 26 ans. Toutefois, après avoir passé seulement une année et demie à Paris, Randal Kolo Muani est déjà sur le départ.

PSG : Le départ de Kolo Muani est acté depuis longtemps

Selon les informations de L'Equipe, divulguées ce lundi soir, le PSG et Randal Kolo Muani auraient acté leur rupture il y a plusieurs semaines. Pour officialiser la séparation, le numéro 23 du club rouge et bleu n'a plus qu'à se trouver un nouveau point de chute.

PSG : Kolo Muani a recalé l'AS Rome

D'après les indiscrétions de L'Equipe, Randal Kolo Muani affole le marché des transferts. Pour le moment, l'international français aurait fait un premier tri sur une petite dizaine de joueurs. Et une écurie serait d'ores et déjà éliminée de la course. En effet, l'AS Rome aurait tenté sa chance avec Randal Kolo Muani. Toutefois, l'ancien pensionnaire du FC Nantes ne serait pas intéressé par l'idée de défendre les couleurs des Giallorossi.