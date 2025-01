Mercato - PSG : Accord annoncé pour le transfert de l'hiver !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Attendu assez discret sur le mercato d'hiver, le PSG va finalement boucler un énorme transfert. En effet, cela ne semble désormais plus faire de doute, Khvicha Kvaratskhelia sera Parisien dans les prochaines heures. Le club de la capitale et Naples seraient tout proches d'un accord pour ce qui ressemble déjà au transfert de l'hiver.

En quête de renforts offensifs pour cet hiver, le PSG a relancé contre toute attente la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia. Présenté comme la grande priorité de Luis Enrique l'été dernier, l'ailier géorgien est de nouveau dans le viseur du club parisien qui a clairement accéléré dans ce dossier ces dernières heures. Et visiblement, tout est désormais très avancé, puisqu'un transfert paraît imminent.

Le PSG à l'assaut de Khvicha ! 💥 Un transfert à 70M€ qui pourrait changer la donne cet hiver. Restez connectés pour la suite !

Kvaratskhelia tout proche du PSG !

En effet, selon les informations de L'EQUIPE, l'accord est désormais imminent entre Naples et le PSG. Dimanche, les deux clubs ont échangé toute la journée afin d'avancer dans les discussions et se rapprochaient d'un terrain d'entente qui semble désormais inévitable. Un transfert à 70M€, hors bonus, est ainsi dans les tuyaux. Khvicha Kvaratskhelia n'a pas encore été autorisé à rejoindre Paris pour y passer sa visite médicale, mais les derniers détails à régler ne représentent plus qu'une question de temps. Mamuka Jugeli, l'agent du joueur, ainsi que Luis Campos ont finalisé le plus gros de l'accord avec Naples qui attendait que le PSG revoit légèrement son offre à la hausse. Ce qui a été fait.

Conte a vendu la mèche

Il faut dire que ces derniers jours, Antonio Conte avait déjà vendu la mèche concernant le départ de Khvicha Kvaratskhelia. « Kvara a demandé à partir du club. Je lui ai demandé et il a confirmé cette décision », avait expliqué l'entraîneur de Naples, avant d'en rajouter une couche : « Maintenant, il est vrai que Kvara, son entourage et le club négocient (…) Nous allons perdre un joueur important ». Dans quelques heures, l'international géorgien sera donc un joueur du PSG.