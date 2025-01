Transfert à 50M€, le RC Lens reçoit un cadeau inédit !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces dernières heures, le RC Lens a officialisé le transfert d'Abdukodir Khusanov qui s'est engagé à Manchester City pour environ 50M€. Et pour le remplacer, les Citizens pourraient faire un beau cadeau aux Sang-et-Or. En effet, le club entraîné par Pep Guardiola va recruter Juma Bah (18 ans) afin de le prêter dans la foulée au RC Lens.

Très actif depuis l'ouverture du mercato, le RC Lens continue à encaisser de gros chèques afin d'assainir ses finances. Dans cette optique, après la vente de Brice Samba à Rennes pour environ 20M€, le club artésien a cédé Abdukodir Khusanov à Manchester City pour un montant record de 50M€. « Je suis absolument ravi de rejoindre Manchester City, un club que j'aime regarder depuis longtemps. Cette équipe est pleine des meilleurs joueurs du monde et j'ai hâte de les rencontrer et de jouer à leurs côtés. Et bien sûr, Pep Guardiola est l'un des plus grands entraîneurs de tous les temps et je suis très impatient d'apprendre à ses côtés et d'améliorer encore mon jeu. C'est un moment de grande fierté pour moi et ma famille de rejoindre un grand club comme Manchester City et je suis plus que prêt à relever ce défi », confiait d'ailleurs le jeune défenseur.

Juma Bah recruté par Manchester City et prêté au RC Lens

Par conséquent, le RC Lens est désormais en quête d'un nouveau défenseur central pour compenser le départ d'Abdukodir Khusanov et pourrait déjà compter sur ses excellentes relations avec Manchester City. En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, les Citizens auraient trouvé un accord avec Valladolid pour le transfert de Juma Bah (18 ans). Très impressionnant depuis le début de la saison, le très prometteur défenseur sierra-léonais pourrait être prêté dans la foulée au RC Lens.

Une progression fulgurante

Une très belle opération pour les Sang-et-Or qui vont donc compenser le départ d'un défenseur central très prometteur, par un autre crack. Arrivé l'été dernier à Valladolid en provenance de l'AIK Freetong, club de Sierre Leone, Juma Bah devait s'aguerrir dans la réserve du club espagnol, mais il a finalement gagné sa place de titulaire en Liga, au point de taper dans l'œil des plus grands clubs du monde. C'est finalement Manchester City qui a remporté la bataille pour son transfert, et le RC Lens va donc en profiter pour lui offrir du temps de jeu en Ligue 1 et lui permettre de poursuivre sa progression avant de découvrir la Premier League.