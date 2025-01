Officiel : Le RC Lens boucle un transfert à 50M€ !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Un an et demi après son arrivée contre seulement 100 000€, Adbukodir Khusanov quitte déjà le RC Lens. Ce lundi, Manchester City a officialisé l’arrivée du défenseur âgé de 20 ans. Ce dernier a signé un contrat de quatre ans et demi avec les Citizens, qui ont dépensé 50M€ afin de s’attacher ses services.

Comme attendu ces derniers jours, le RC Lens a bouclé le transfert d’Abdukodir Khusanov. Auteur d’une très belle première partie de saison, l’international ouzbek (18 sélections) quitte les Sang et Or pour prendre la direction de Manchester City. Les deux clubs ont officialisé son transfert ce lundi, une opération estimée à 50M€.

« C'est un moment de grande fierté pour moi et ma famille »

« Je suis absolument ravi de rejoindre Manchester City, un club que j'aime regarder depuis longtemps. Cette équipe est pleine des meilleurs joueurs du monde et j'ai hâte de les rencontrer et de jouer à leurs côtés. Et bien sûr, Pep Guardiola est l'un des plus grands entraîneurs de tous les temps et je suis très impatient d'apprendre à ses côtés et d'améliorer encore mon jeu. C'est un moment de grande fierté pour moi et ma famille de rejoindre un grand club comme Manchester City et je suis plus que prêt à relever ce défi », a réagi Abdukodir Khusanov dans le communiqué publié par Manchester City.

We're delighted to announce the signing of Abdukodir Khusanov 🩵 pic.twitter.com/ltXMbzm3TK — Manchester City (@ManCity) January 20, 2025

« Travailler avec Pep ne fera que l'améliorer »

Txiki Begiristain, directeur du football des Citizens, s’est également exprimé : « Nous sommes très heureux qu'il nous ait rejoints et nous sommes tous très excités par ce qu'il va nous apporter. Pour un défenseur aussi jeune, Abdukodir est déjà très intelligent, fort, agressif et extrêmement rapide. Travailler avec Pep ne fera que l'améliorer et, d'après ce qu'il m'a dit, il est déterminé à continuer à s'améliorer. Il s'agit d'un recrutement très intéressant, car nous voulons continuer à progresser pour conserver l'une des meilleures équipes d'Europe. »