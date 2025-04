Ronaldinho : Le craquage en boîte de nuit à Paris

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En 2006, le FC Barcelone remportait la Ligue des champions, quatorze ans après son premier sacre. Présent sur la pelouse du Stade de France ce soir-là, Ronaldinho garde un souvenir mémorable de cette soirée, qui s'est prolongée dans une boîte de nuit parisienne. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, le Brésilien a révélé quelques secrets.

Ancien joueur du PSG et du FC Barcelone, Ronaldinho s’est longuement confié au quotidien L’Equipe ce mardi. Réputé fêtard, le joueur brésilien a confirmé qu’il savait s’amuser. Il est revenu sur les heures qui ont suivi la victoire en Ligue des champions en 2006.

Ronnie a file en boîte de nuit

« Je me souviens parfaitement de ça ! C'est l'autre trophée qui marque avec la Coupe du monde et mon Ballon d'Or. Ça arrivait comme un troisième grand titre. Et en plus, c'était à Paris. On avait fait une très belle fête après » a confié Ronaldinho.

Il s'est lâché durant la nuit

Et au cours de cette soirée, Ronaldinho se serait laissé aller au côté de Ludovic Giuly. « C'est vrai ! J'avais fait une partie de la soirée en short, en maillot et en crampons au resto et en boîte de nuit ! Ludo est un mec que j'adore. Chaque fois qu'on est ensemble, on passe des moments très agréables. Il est super. Il aime la vie aussi » a-t-il confié.