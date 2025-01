Mercato - OM : Le prochain coup sauvé grâce au RC Lens ?

Arnaud De Kanel

Alors que Lilian Brassier est sur le départ depuis plusieurs jours, l'OM cherche à le remplacer par un autre défenseur central gaucher. La piste la plus creusée mènerait à Renato Veiga, joueur qui serait également ciblé par la Juventus. Mais les Bianconeri auraient coché le nom de Kevin Danso, une alternative plus que sérieuse au jeune portugais de Chelsea. En facilitant le départ de l'Autrichien, le RC Lens pourrait rendre un précieux service à l'OM dans la course à la signature de Veiga.

L'OM veut profiter du mercato hivernal pour renforcer son secteur défensif. L'arrivée de Luiz Felipe n'a pas rassasié les dirigeants olympiens qui sont toujours à la recherche d'un central gaucher. La rumeur la plus insistante mène à Renato Veiga.

L'OM pense à Veiga

D'après les informations de L'Equipe, l'OM aurait coché le nom de Renato Veiga. En manque de temps de jeu du côté de Chelsea, le Portugais souhaite se relancer et il ne manque pas de prétendants. Le Borussia Dortmund serait sur ses rangs, au même titre que la Juventus d'après La Gazzetta dello Sport.

Danso plutôt que Veiga à la Juve ?

Refroidie dans le dossier Fikayo Tomori, la Vieille Dame songe donc à Renato Veiga, mais pas que. En effet, La Gazzetta dello Sport évoque le nom de Kevin Danso. Le RC Lens, qui risque de se montrer moins gourmand que Chelsea pour son défenseur, pourrait ainsi permettre à l'OM de ne compter plus qu'un seul concurrent dans la course à la signature du jeune portugais. Les Sang et Or peuvent donc devenir un allié de taille pour l'OM.