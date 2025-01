70M€ : Un nouveau buteur attendu au PSG ?

Amadou Diawara

Après avoir bouclé la signature de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG souhaiterait s'offrir les services de Jhon Durán. Pour mettre toutes les chances de son côté sur ce dossier, le club de la capitale continuerait à négocier avec la direction d'Aston Villa. D'ailleurs, les Villans auraient fixé leur prix pour le transfert de Jhon Durán, réclamant plus de 70M€.

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes le 1er janvier, le PSG a officialisé la signature de Khvicha Kvaratskhelia. Arrivé en provenance du Napoli, l'attaquant géorgien a couté environ 70M€, hors bonus, à l'écurie parisienne.

Durán : Aston Villa veut empocher plus de 70M€

Alors que le marché fermera ses portes le 3 février, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi voudrait réaliser un nouveau coup XXL en attaque. En effet, le club de la capitale aimerait finaliser le transfert de Jhon Durán, sous contrat jusqu'au 30 juin 2030 avec Aston Villa.

Durán : Négociations compliquées entre le PSG et Aston Villa

D'après les indiscrétions de Relevo, divulguées par Matteo Moretto sur son compte X, les discussions entre le PSG et Aston Villa se poursuivraient lentement, et ce, pour boucler l'opération Jhon Durán cet hiver. Alors que les Villans réclameraient plus de 70M€ pour la vente de leur numéro 9, les négociations avec les Parisiens seraient compliquées. Reste à savoir si le PSG et Aston Villa finiront par s'entendre pour le crack de 21 ans.