Kvaratskhelia au PSG : C'est validé par un Marseillais !

A 23 ans, Khvicha Kvaratskhelia est enfin un joueur du PSG. Courtisé par le club de la capitale l'été dernier, le Géorgien a finalement quitté Naples en ce mois de janvier moyennant 70M€. Voilà une arme offensive supplémentaire pour Luis Enrique, ce qui n'est pas une mauvaise chose aux yeux de Samir Nasri.

Le gros coup de ce mercato hivernal est pour le moment à mettre à l'actif du PSG. Le club de la capitale a déboursé la somme de 70M€ pour s'offrir les services de Khvicha Kvaratskhelia. Après avoir retenu le Géorgien l'été dernier, Naples a fini par le lâcher. A 23 ans, Kvara a donc intégré l'effectif de Luis Enrique et pourrait faire ses grands débuts le 25 janvier prochain contre Reims.

« C’est bien d’apporter un joueur qui a de la qualité et qui sait gagner »

Sur le plateau du Canal Football Club de dimanche, il a été question de l'arrivée de Khvicha Kvaratskhelia au PSG. Et à propos du Géorgien, Samir Nasri, ancien de l'OM, a notamment confié : « On a pu le voir avec la baisse de forme de Barcola et ses non-performances en Ligue des Champions, c’est bien d’apporter un joueur qui a de la qualité et qui sait gagner ».

« Un très grand joueur »

« Il peut être le vrai pendant d’Ousmane Dembélé de l’autre côté. Il va apporter une plus-value surtout en Ligue des Champions. Il faut rappeler que c’est un très grand joueur », a poursuivi Nasri sur Kvaratskhelia.