La folie du PSG au Fouquet’s, il raconte tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parmi les plus grands exploits européens de l’histoire du PSG, le fameux choc en Coupe UEFA face au Real Madrid, en 1993, occupe une place à part dans l’esprit des supporters historiques. Et David Ginola raconte les coulisses de la célébration un peu folle qui s’en est suivie pour le PSG, au Fouquet’s.

Les faits datent du 18 mars 1993, et le PSG reçoit alors le Real Madrid en quarts de finale retour de la Coupe UEFA après avoir perdu la match aller sur le score de 3-1. Au terme d’un incroyable scénario, le PSG validait son ticket pour le tour suivant, et s’en est alors suivie une soirée un peu folles pour les joueurs de la capitale comme le raconte David Ginola dans les colonnes de L’EQUIPE.

« Denisot a tous invités au Fouquet’s »

« Ma soirée la plus folle ? Celle qui a suivi ce match, justement. Déjà, Jacques Chirac était venu nous féliciter dans les vestiaires, alors qu'il était maire de Paris. Puis Michel Denisot nous a tous invités au Fouquet's et on a dignement fêté la qualification », raconte l’ancien attaquant star du PSG.

« Les supporters étaient comme des fous »

« À l'époque, les joueurs pouvaient encore se lâcher... (il rit) Des barrières de sécurité avaient été installées à l'extérieur du Fouquet's et on a pu communier avec les supporters, qui étaient comme des fous », poursuit Ginola sur cette soirée hors du temps au PSG.