Mercato - PSG : C’est le feu à Paris, le prochain transfert sera...

Le mercato est en train de s’enflammer du côté du PSG. Après l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia, le club de la capitale s’occuperait d’autres dossier sur le marché des transferts. Les dirigeants parisiens entendraient boucler plusieurs départs avant la fin du mercato, mais envisageraient également d’autres transferts d’ici la fermeture de la fenêtre des transferts.

Les prochains jours risquent d’être mouvementés du côté du PSG sur le marché des transferts. Le club de la capitale a officialisé l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia ce vendredi soir. L’international géorgien a débarqué pour 70M€ en provenance de Naples. Mais le mercato parisien ne devrait pas s’arrêter là. Les Rouge-et-Bleu souhaiteraient boucler d’autres dossiers avant la fin du mois de janvier.

Kolo Muani, Skriniar et Asensio poussés vers la sortie

Le PSG voudrait notamment en finir par le feuilleton Randal Kolo Muani. Alors que son prêt à la Juventus semblait imminent, les champions de France se sont retrouvés bloqués. Les pensionnaires de la Ligue 1 ont prêté trop de joueurs à l’étranger et ne peuvent donc plus en enregistrer aucun. De ce fait, selon certaines rumeurs, le PSG songerait à faire revenir Cher Ndour afin de débloquer la situation pour Randal Kolo Muani. La presse italienne a fait savoir qu’il ne s’agissait plus que d’une question de temps avant que l’international français ne devienne officiellement un joueur bianconeri.

Milan Skriniar et Marco Asensio seraient également poussés vers la sortie. Mais au vu des problèmes rencontrés avec Randal Kolo Muani, le PSG privilégiera plutôt un transfert sec pour les deux joueurs.

Le PSG multiplie les pistes pour son prochain transfert

Dans le sens des arrivées, la formation parisienne aurait également quelques pistes d’activées sur le mercato après Khvicha Kvaratskhelia. Jhon Duran a notamment été annoncé dans le viseur du PSG, même si Aston Villa réclamerait 120M€ pour son buteur colombien. Mohamed Salah, lui, continue à faire parler de lui sur le marché des transferts. L’international égyptien est en fin de contrat avec Liverpool en juin prochain, et le PSG pourrait tenter sa chance dans ce dossier. Le nom de Marcus Rashford est également encore évoqué du côté des Rouge-et-Bleu.

Désireux de miser sur la jeunesse, Luis Campos pourrait aussi essayer d’attirer Geovany Quenda (Sporting, 17 ans) ou Rayan Cherki (OL, 21 ans) dans la capitale. Dans le même temps, le conseiller football du PSG garderait un œil sur Lucas Chevalier d’après certaines sources. Le gardien de but du LOSC pourrait venir remplacer Gianluigi Donnarumma en cas de départ de ce dernier.

