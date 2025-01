Kvaratskhelia : La folle demande à 120M€ au PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 23 ans, Khvicha Kvaratskhelia est désormais officiellement un joueur du PSG. En effet, à l’occasion de ce mercato hivernal, le Géorgien a rejoint le club de la capitale moyennant un transfert à 70M€. Naples a encaissé donc un joli chèque avec cette opération, acceptant donc de se séparer de Kvaratskhelia. Il y a quelques mois pourtant, la demande était bien différente de la part de la direction italienne.

Cela fait maintenant plusieurs mois qu’on annonce un intérêt du PSG pour Khvicha Kvaratskhelia. Alors que le Géorgien a rejoint la capitale française en ce mois de janvier, il aurait déjà pu le faire l’été dernier. En effet, pour remplacer Kylian Mbappé, le club de la capitale avait déjà fait le forcing pour recruter Kvaratskhelia. C’était sans compter sur Naples.

« Naples a demandé trop d’argent, 120M€ »

Pourquoi Khvicha Kvaratskhelia n’a-t-il donc pas rejoint le PSG lors du dernier mercato estival ? La question a été posée à Loïc Tanzi sur le compte TikTok de L’Equipe. Le journaliste a alors expliqué les raisons de ce précédent échec, confiant : « Il voulait venir au PSG l’été dernier. Il était d’accord même contractuellement avec le PSG mais Naples a demandé trop d’argent, 120M€, pour le faire venir. Paris n’a jamais accepté autant d’argent. Finalement, il a accepté de rester à Naples 6 mois ».

« C’est un rêve d’être ici »

Quelques mois plus tard, Naples est passé de 120M€ à 70M€ et un accord a fini par être trouvé avec le PSG. Le transfert du Géorgien a ainsi été officialisé, pour le plus grand bonheur du principal intéressé. « C’est un rêve d’être ici. On m’a dit énormément de choses très positives à propos du Paris Saint-Germain. Je ressens une immense fierté en rejoignant ce grand club et j’ai vraiment hâte de porter mes nouvelles couleurs », a confié le nouveau numéro 7 du PSG.