Phénomène au PSG, la performance historique

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi, le PSG s’est imposé dans la douleur sur la pelouse du RC Lens (1-2). De son côté, Warren Zaïre-Emery a dépassé le stade symbolique des 100 matchs disputés sous les couleurs parisiennes, le tout à seulement 18 ans. Phénomène dans la capitale, le numéro 33 s’est dit très heureux d’avoir franchi ce cap au sein de son club de cœur.

Longtemps pointé du doigt à ce sujet, le PSG réalise un gros travail au niveau de son centre de formation. En effet, doté d’un nouveau projet, le club parisien souhaite offrir une véritable place aux joueurs issus de son académie au sein de l’équipe première. Si cette saison, Luis Enrique a notamment pu compter sur Ibrahim Mbaye, Yoram Zague, Axel Tape, ou encore sur Senny Mayulu, le meilleur exemple de la réussite du PSG avec son centre de formation reste Warren Zaïre-Emery.

Un jeune prodige rejoint le PSG ! Découvrez pourquoi Khvicha Kvaratskhelia est considéré comme l’avenir du football mondial ⚽

➡️ https://t.co/LCxjjxuRwP pic.twitter.com/Dr8vJNQrbG — le10sport (@le10sport) January 19, 2025

Warren Zaïre-Emery déjà dans l’histoire du PSG

Prodige absolu au sein des catégories de jeunes du PSG, le milieu de terrain né en 2006 a été lancé dans le grand bain par Christophe Galtier lors de la saison 2022-2023. Numéro 33 dans le dos, Warren Zaïre-Emery a battu quasiment tous les records de précocité imaginables au PSG, devenant notamment le plus jeune joueur de l’histoire à Paris (dépassé depuis par Ibrahim Mbaye). Ce samedi, le phénomène de 18 ans est également devenu le plus jeune joueur de l’histoire du PSG à atteindre les 100 apparitions sous les couleurs Rouge et Bleu.

« C’est toujours un plaisir de porter ce maillot »

Très apprécié par Luis Enrique, Zaïre-Emery semble destiné à marquer l’histoire dans l’entrejeu du PSG. Membre de la formation parisienne depuis dix ans, le Titi s’est félicité d’avoir franchi ce cap symbolique des 100 rencontres disputées au sein du club de la capitale. « C’est une fierté de faire mon 100ème match, ça fait dix ans que je suis au club, deux ans et demi avec les pros, et franchement c’est toujours un plaisir de porter ce maillot, de tout donner au quotidien, sur et en dehors du terrain », a-t-il révélé au micro de PSGTV.