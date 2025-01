Haaland signe un contrat en or, le PSG lui prépare un accueil spécial !

Thomas Bourseau

A seulement 24 ans et avec 45 matchs au compteur, Erling Braut Haaland a trouvé le chemin des filets à 46 reprises en Ligue des champions. Une menace évidente donc pour le PSG à l'approche du choc mercredi prochain. Mais aucune crainte chez Willian Pacho concernant celui qui a signé un contrat en or massif avec Manchester City.

Raphaël Domenach a rencontré Willian Pacho dans le cadre d'une interview pour le média Carré en marge du choc de la 7ème journée de saison régulière de Ligue des champions contre Manchester City le mercredi 22 janvier. Avec seulement 7 points, les hommes de Luis Enrique doivent faire un résultat contre les Skyblues de Pep Guardiola au Parc des princes afin de maximiser leurs chances de qualification pour la phase à élimination directe.

Manchester City blinde Haaland avant le PSG !

Pour ce choc entre deux prétendants au titre final de la C1, Willian Pacho sera immédiatement confronté à Erling Braut Haaland, attaquant de Manchester City qui a officiellement signé une prolongation de contrat jusqu'en 2034 avec le club mancunien. Un contrat extrêmement lucratif selon le journaliste de The Athletic David Ornstein qui évoque un séisme dans le monde du sport en termes de revenus.

«Je n'ai pas peur, (...) c'est même un plaisir de jouer contre lui»

Lors de l'entretien avec le journaliste Raphaël Domenach, Willian Pacho a assuré ne pas du tout craindre le cyborg norvégien. « Non, je n'ai pas peur. Je le respecte lui et ses coéquipiers et lui c'est un grand joueur, de très haut niveau. Et c'est même un plaisir de jouer contre lui. Avec la victoire au bout ? Oui, ce serait bien de continuer à bien jouer pour gagner, surtout ce match là ». Le rendez-vous est pris par le défenseur du PSG.