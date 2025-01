PSG, Real Madrid… Erling Haaland a signé !

Alexis Brunet

Depuis son plus jeune âge, Erling Haaland a toujours attiré les regards des plus grands clubs européens, parmi lesquels le PSG ou bien le Real Madrid. Finalement, après son aventure au Borussia Dortmund, le Norvégien avait décidé de s’engager avec Manchester City. Il devrait d’ailleurs y rester encore de nombreuses années, car il aurait signé une prolongation de contrat XXL.

Très tôt, Erling Haaland a été au centre de toutes les attentions en empilant les buts et en démontrant une très grosse force de caractère. Finalement, le Norvégien avait pris la décision de rejoindre Salzbourg pour poursuivre son développement. Par la suite, il a franchi une nouvelle étape en rejoignant le Borussia Dortmund. Très vite, le club allemand n’a pas pu résister aux très grands clubs européens et le buteur a donc rejoint Manchester City, avec qui il continue de marquer les esprits.

Kvaratskhelia débarque au PSG ! Un talent prometteur qui rappelle Dembélé. Prêt à révolutionner le jeu parisien ? ⚽

➡️ https://t.co/dx3RT8OeV9 pic.twitter.com/xpXZMtLGzb — le10sport (@le10sport) January 17, 2025

Haaland a été évoqué au PSG et au Real Madrid

Même si Erling Haaland est donc un joueur de Manchester City, cela ne l’empêche pas de continuer à faire fantasmer de nombreux géants européens. Des cadors comme le PSG ou le Real Madrid ont un temps pensé à lui. Le Norvégien faisait partie des noms évoqués par les dirigeants parisiens pour remplacer Kylian Mbappé qui a rejoint la Casa Blanca l’été dernier. Finalement, le buteur évolue toujours chez les Skyblues et il ne serait pas prêt de bouger.

Haaland va signer une énorme prolongation de contrat !

Le Real Madrid et le PSG vont sans doute devoir faire une croix sur Erling Haaland, que cela soit à court, moyen ou bien même long terme. En effet, selon les informations du journaliste de The Athletic David Ornstein, le Norvégien serait sur le point de signer une énorme prolongation de contrat à Manchester City. Ce dernier va s’engager jusqu’en 2034. Son salaire n’a pas été dévoilé, mais le Mancunien aurait signé l’un des contrats les plus lucratifs de l’histoire du sport. Les clauses de départ présentes dans son ancien engagement auraient même disparu, ce qui garantit donc une sécurité pour les dirigeants des Skyblues.