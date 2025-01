Kolo Muani - PSG : La presse italienne annonce une surprise avec son transfert !

La rédaction

Poussé vers la sortie par le PSG, Randal Kolo Muani va bel et bien quitter la capitale cet hiver et rejoindre la Juventus de Turin. L'ancien Nantais débarque chez les Bianconeri en prêt et devrait être utilisé dans un nouveau rôle par Thiago Motta, le coach turinois : celui de deuxième attaquant.

Pas convaincant depuis son arrivée au PSG, Randal Kolo Muani était poussé vers la sortie pendant ce mercato hivernal, et c'est la Juve qui s'est attiré les services de l'ancien Nantais. En concurrence avec de nombreux clubs, notamment en Angleterre, Thiago Motta, coach de la Juventus, a réussi à convaincre l'attaquant tricolore de rejoindre son projet sous la forme d'un prêt sec jusqu'à la fin de la saison. Les Bianconeri prendront en charge l'intégralité de son salaire.

Un retournement inattendu à la Coupe de France ! Découvrez les deux révélations du PSG selon Riolo 🌟

➡️ https://t.co/TJj1ZYDUPD pic.twitter.com/ZPydBDgmYH — le10sport (@le10sport) January 17, 2025

Un nouveau rôle

La Juventus de Thiago Motta pourrait jouer avec deux avant-centres pour finir la saison, d'après les informations de La Stampa ce vendredi. Randal Kolo Muani devra donc jouer avec Dusan Vlahovic, lui qui avait l'habitude de jouer comme seul attaquant central ou bien sur un côté.

Une officialisation imminente

Randal Kolo Muani est d'ailleurs bien arrivé à Turin. L'international français a atterri ce mercredi soir en Italie et passait sa visite médicale ce jeudi. L'ancien attaquant de Francfort pourrait être disponible dès ce week-end avec sa nouvelle équipe pour affronter l'AC Milan. Lui qui n'a pas brillé avec le PSG depuis le début de la saison, avec seulement 2 réalisations, pourrait essayer de retrouver des couleurs dans un nouveau contexte.