Mbappé - PSG : Neymar annonce un clash !

A 25 ans, Neymar a débarqué au PSG à l’été 2017 avec le statut de top 3 mondial. Il a d’ailleurs terminé à la troisième place du classement du Ballon d’or de l’édition 2017. En parallèle, un jeune Kylian Mbappé âgé tout juste de 18 ans intégrait le vestiaire du Paris Saint-Germain avec le Brésilien. Très vite, les deux joueurs ont tissé une relation étroite qui a causé des tensions par moments selon Neymar.

Entre Kylian Mbappé et Neymar, ce ne fut pas toujours rose au PSG pendant leurs six années de partenariat entre 2017 et 2023, date du transfert du Brésilien à Al-Hilal contre un chèque de 90M€, faisant du transfert le plus cher de l’histoire du Paris Saint-Germain (222M€) également la meilleure vente. Plus d’une année et demie après avoir fait ses adieux au club de la capitale, Neymar s’est livré sur sa relation avec Mbappé.

«J'ai des choses avec lui, on s'est un peu disputé, mais...»

Sur la chaîne YouTube de l’icône brésilienne Romario intitulée Romario TV, Neymar avoue avoir eu quelques moments de frictions avec Kylian Mbappé au PSG reconnaissant cependant toute l’importance que le champion du monde 2018 a eu au sein du club parisien et ce, dès son prêt avec option d’achat obligatoire de 180M€ convenu avec l’AS Monaco à l’été 2017. « Mbappé n'est pas ennuyeux. J'ai des choses avec lui, on s'est un peu disputé, mais il a été fondamental pour nous quand il est arrivé ».

«Je l'ai toujours aidé, je lui ai parlé, il est venu chez moi, nous avons dîné ensemble»

Par la suite de l’interview, Neymar dévoile même lui avoir immédiatement trouvé un sobriquet flatteur avec un dîner chez lui afin de tisser des liens forts dès le début de leur collaboration au PSG. « J'avais l'habitude de l'appeler 'Golden Boy'. J'ai toujours joué avec lui, je disais qu'il allait devenir l'un des meilleurs. Je l'ai toujours aidé, je lui ai parlé, il est venu chez moi, nous avons dîné ensemble ».