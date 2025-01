Un mauvais Neymar annoncé au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG est passé proche de la catastrophe ce mercredi soir. Face à Espaly, pensionnaire de cinquième division, le club parisien est parvenu à arracher sa qualification pour les huitièmes de finale de Coupe de France dans les ultimes instants de la rencontre. Au moment de donner les bonnes et mauvaises notes, Daniel Riolo s'est payé le comportement de certains joueurs, à commencer par Désiré Doué.

Certes, Désiré Doué a inscrit le deuxième but de son équipe face à Espaly ce mercredi soir (victoire 4-2). Mais cette transformation n’est pas suffisante pour enjoliver un bilan désastreux. Positionné sur le côté droit à la place d’Ousmane Dembélé, l’ailier a fait preuve de suffisance tout au long de la rencontre face à un adversaire, qui a fait mieux que résister face aux champions de France en titre. Après le match et la qualification du PSG dans la douleur, Daniel Riolo s’est plaint de l’attitude de Doué lors de l’After Foot.

Riolo clashe Doué en direct !

« Désiré Doué, que j'ai beaucoup félicité ces derniers temps pour sa prise d’initiative et son caractère, ce soir il me montre des choses inquiétantes. Un mec prétentieux contre une petite équipe, ce n'est jamais bon signe. Ce soir, il a été extrêmement prétentieux. Il a joué prétentieux » a lâché Riolo sur RMC ce mercredi soir.

« Il s’est pris pour le Neymar des pires moments »

Selon le journaliste, Doué avait des airs de Neymar ce mercredi soir. Et il n’était pas forcément question des qualités footballistiques du Brésilien. « Il s’est pris pour le Neymar des pires moments, genre je vais dribbler 3 mecs, je vais montrer à ces paysans de N3. S’il a ce problème-là, alors il ne sera pas le joueur que j’espère qu’il sera un jour, car je lui trouve des qualités. Ce qu’il m’a montré, si je suis Luis Enrique, je le prends et on fait un petit discours d’humilité » a confié Riolo.