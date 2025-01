Transfert de Neymar : Le jackpot qui va rendre jaloux Messi ?

Thomas Bourseau

Sportivement parlant, rien ne va pour Neymar à Al-Hilal où il a enchaîné les blessures depuis son arrivée à l’été 2023. Au point où le club saoudien semble prêt à tout pour s’en séparer, quitte à lui régler lui rompre son contrat dans l’immédiat en l’indemnisant. Ensuite, le Brésilien pourrait s’envoler pour le Chicago Fire en Major League Soccer et signer un contrat en or massif plus important que celui de Lionel Messi à l’Inter Miami.

Du côté de Riyad, l’aventure pourrait rapidement toucher à sa fin pour Neymar. Transféré du PSG à Al-Hilal en août 2023 pour 90M€, faisant de la recrue la plus chère de l’histoire du Paris Saint-Germain sa vente la plus lucrative, le Brésilien a plus visité l’infirmerie du centre d’entraînement du pensionnaire de Saudi Pro League que les terrains. Et alors que son contrat à Al-Hilal arrivera à son terme le 30 juin prochain, Neymar ne devrait pas être conservé jusque-là.

Al-Hilal prêt à indemniser Neymar pour rompre son contrat ?

D’après les informations de L’Équipe, l’Arabie saoudite serait en effet disposer à indemniser Neymar afin de mettre un terme à sa collaboration avec Al-Hilal. Pour ce faire, il serait possible que le Brésilien perçoive prochainement les 5 derniers mois de son engagement contractuel, soit 70M€ environ. Et après ? Destination les États-Unis et la Major League Soccer où Lionel Messi s’éclate depuis son départ du PSG en parallèle de celui de Neymar à Riyad ?

Le Chicago Fire prépare un contrat à la Messi pour Neymar, son père en demande plus !

C’est du moins ce qu’il faut tirer des informations de Foot Mercato et de L’Équipe. Le Chicago Fire serait prêt à s’attacher les services de Neymar. Des dirigeants de la franchise de l’Illinois se trouveraient actuellement sur le Vieux Continent où ils se seraient entretenus avec le père de Neymar ainsi que le conseiller du joueur qui n’est autre que Pini Zahavi.

Afin de faire de Neymar la star de la franchise de MLS, un contrat en or de l’acabit de celui offert par l’Inter Miami à Lionel Messi serait mis sur pied. Toutefois, le père de Neymar réclamerait un deal plus alléchant financièrement parlant d’après le quotidien sportif. Ce qui pourrait bien faire de lui le joueur le mieux payé de MLS devant Lionel Messi. Rien que ça.