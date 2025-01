Mercato - Neymar : Un transfert est réclamé !

Arnaud De Kanel

L'avenir de Neymar en Arabie saoudite s'assombrit. Alors qu'il n'a plus joué depuis le 4 novembre dernier et une blessure à l'ischio, l'ailier Brésilien pourrait plier bagages puisque les dirigeants saoudiens auraient perdu patience. Son entraineur à Al-Hilal aussi visiblement puisqu'il aurait réclamé l'arrivée d'un ailier gauche.

Le mercato hivernal a ouvert ses portes et Neymar fait encore parler de lui. Les dirigeants d'Al-Hilal seraient à bout et regretteraient le transfert du Brésilien, bien que le PDG assure le contraire. « Ce n’est pas un investissement éphémère. Ce premier investissement a été fait. Il y a eu un soutien du gouvernement, mais à mesure que les clubs augmentent leurs revenus et deviennent de plus en plus viables, ils auront également la capacité d’attirer plus de joueurs », affirme Esteve Calzada. Et pourtant, le club saoudien pourrait recruter un nouvel ailier gauche, le poste de Neymar.

Jorge Jesus demande un nouvel ailier

Jorge Jesus, l'actuel entraineur de Al-Hilal, aurait émis le souhait de recruter un nouvel ailier gauche cet hiver selon Arriyadiyah. Les propos du coach portugais auraient fuité.

«Essayer de faire venir un ailier»

« Nous allons essayer de faire venir un ailier étranger de moins de 22 ans, notamment puisque nous avons de nombreux matches dans la période à venir », aurait avoué Jorge Jesus. Ça ne sent pas bon pour Neymar...