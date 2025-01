Neymar - PSG : Le transfert est validé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération, Neymar a connu une trajectoire un peu difficile ces dernières années. Passé par le PSG, le Brésilien a fini par poser ses valises en Arabie saoudite, à Al-Hilal en 2023. Mais il n'a eu que très peu d'occasions de jouer jusqu'à présent, la faute à un corps qui ne le laisse pas tranquille. Pourtant les dirigeants du club saoudien ne regrettent pas de l'avoir recruté.

Présent à Al-Hilal depuis août 2023, Neymar observe à nouveau une période de convalescence pour soigner une blessure. En effet le Brésilien a été handicapé par une rupture du ligament croisé et il a beaucoup de mal à revenir. Il y a quelques mois, certains se réjouissaient de son retour sur les terrains mais il n'a eu le temps de disputer que quelques minutes en deux matches avant de se blesser de nouveau à l'ischio. Au total, depuis son départ du PSG, il n'a disputé que 7 matches.

Al-Hilal valide Neymar

Acheté pour 90M€ par Al-Hilal, Neymar joue très peu pour le moment et le recrutement a tout du fiasco sur le papier. Pourtant, le club saoudien assure ne pas regretter son choix. « Ce n’est pas un investissement éphémère. Ce premier investissement a été fait. Il y a eu un soutien du gouvernement, mais à mesure que les clubs augmentent leurs revenus et deviennent de plus en plus viables, ils auront également la capacité d’attirer plus de joueurs » assure Esteve Calzada, le PDG d’Al-Hilal, interrogé par Sport.

Neymar en grande difficulté

Miné par une grave blessure au genou, Neymar n'arrive pas à retrouver la condition idéale pour pouvoir disputer des matches régulièrement. L'homme aux 128 sélections avec la Seleçao espère pouvoir rebondir à temps avant la Coupe du monde 2026, dont il a fait le dernier objectif de sa carrière avec le Brésil.