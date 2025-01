Mercato - PSG : La guerre est déclarée pour le successeur de Mbappé !

La rédaction

Le PSG est sur tous les fronts lors de ce mercato hivernal, et de nombreux noms circulent autour du club de la capitale comme Khvicha Kvaratskhelia ou encore Victor Osimhen. Marcus Rashford, l’attaquant de Manchester United, serait également ciblé par les dirigeants parisiens, qui cherchent toujours un ailier pour remplacer Kylian Mbappé. La concurrence est néanmoins importante pour l'international anglais.

Le PSG anime le mercato hivernal depuis quelques jours et continue d’explorer des pistes pour améliorer son secteur offensif. Parmi les noms cités figurent Khvicha Kvaratskhelia et Victor Osimhen. Comme révélé en exclusivité par Le10Sport.com, le PSG cherche activement un ailier capable de pallier le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, parti libre pendant le mercato d’été 2024.

Dans cette optique, les dirigeants parisiens viseraient un attaquant anglais qui affole le marché des transferts depuis maintenant plusieurs semaines.

La concurrence est rude pour Rashford !

Le PSG ciblerait l’attaquant de Manchester United, Marcus Rashford, pour renforcer ses ailes. L'international anglais n'est plus vraiment désiré par Ruben Amorim, qui ne serait donc pas contre le voir partir dès cet hiver. Cependant, dans ce dossier, la concurrence est particulièrement rude. Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, plusieurs grands clubs européens suiveraient également l’international anglais, notamment l’AC Milan, la Juventus, le FC Barcelone, ainsi que d’autres équipes prestigieuses. Luis Campos et Luis Enrique devront donc être très convaincants s’ils veulent attirer Marcus Rashford dans la capitale.

Le PSG est sur le dossier depuis longtemps !

L’intérêt du PSG pour Marcus Rashford ne date pas d’hier. En 2021, The Times a révélé que les Parisiens le suivaient déjà en dans l’optique de remplacer Kylian Mbappé.

L’histoire entre Rashford et le PSG est donc ancienne et toujours d’actualité. Reste à voir si les dirigeants parisiens sauront trouver les arguments nécessaires pour séduire Manchester United et convaincre Marcus Rashford de rejoindre le Parc des Princes.