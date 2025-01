Transferts : Un club de Ligue 1 va régaler l’OM ?

Arnaud De Kanel

En cette période de mercato hivernal, l'OM cherche à dégraisser son effectif. Le dauphin du PSG espère notamment faire le ménage en défense où trois joueurs ne seront pas retenus. Le club phocéen pourrait recevoir un improbable coup de main d'un club de Ligue 1 qui, selon les derniers échos, serait intéressé par les trois profils en question.

L'OM veut apporter quelques modifications à son effectif cet hiver. Pour offrir de nouveaux joueurs à Roberto De Zerbi, le club phocéen doit d'abord se séparer de plusieurs éléments. En défense, trois joueurs sont concernés, encore plus depuis l'arrivée surprise de Luiz Felipe la semaine dernière.

Trois défenseurs sur le départ

Comme l'été dernier, l'OM cherche encore à faire partir Chancel Mbemba. Placé dans le loft, le roc congolais n'aura plus sa chance sous le maillot olympien. Dans le même temps, les dirigeants ont acté le départ de Lilian Brassier, trop peu performant depuis son arrivée. Enfin, Bamo Meïté ne sera lui non plus pas retenu en cas d'offre satisfaisante. En Ligue 1, un club scrute les trois !

Les trois plaisent à Rennes

Et ce club n'est autre que le Stade Rennais selon les informations de L'Equipe. Battu par l'OM samedi, le club breton cherche des renforts pour aider Jorge Sampaoli à redresser la barre d'un navire à la dérive. Après avoir déjà recruté Brice Samba et Seko Fofana pour des sommes importantes, le Stade Rennais devrait encore être amené à sortir le chéquier dans les prochains jours. Les Rennais ne recruteront pas les trois indésirables marseillais d'une traite tant leurs pistes sont nombreuses, mais Lilian Brassier figure en bonne place dans leur short-list. Selon nos informations exclusives révélées ce lundi, le Stade Rennais chasse en Serie A et plus précisément du côté du Genoa où le profil d'Alan Matturro a tapé dans l'œil des dirigeants bretons. Le défenseur uruguayen est évalué à 8M€ par le site spécialisé Transfermarkt.