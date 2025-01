Mercato - OM : Un attaquant surprise offert à De Zerbi ?

La rédaction

L’OM a dépensé sans compter cet été pour Roberto De Zerbi, et les résultats sont là. L’Olympique de Marseille occupe actuellement la deuxième place du classement, tant au classement général qu’en nombre de buts inscrits. Les Olympiens devraient continuer à se renforcer cet hiver, notamment en défense, mais aussi en attaque.

L’OM de Roberto De Zerbi impressionne offensivement cette saison. Avec 39 buts inscrits en 17 rencontres (deuxième meilleure attaque) et Mason Greenwood en tête du classement des buteurs, le club phocéen fonctionne comme un véritable rouleau compresseur. Mais les Phocéens peuvent-ils encore améliorer leur secteur offensif ?

Quel poste renforcer ?

D’après les informations de La Tribune OM, l’Olympique de Marseille envisage de recruter un nouvel attaquant cet hiver. Mais à quel poste devrait-il se renforcer ? Faut-il ajouter un nouveau buteur pour accompagner Elye Wahi et Neal Maupay dans la rotation, ou bien recruter un autre ailier ? Pour certains observateurs, la réponse semble évidente.

« Ils ont un effectif qui s’est construit »

« L’OM ne devrait pas être trop actif cet hiver ? C’est plutôt malin de leur part et assez intelligent », a déclaré l’ancien international français Rio Mavuba à Téléfoot. « Ils ont un effectif qui s’est construit. Ajouter beaucoup de joueurs, ça ferait un peu trop pour l’adaptation. Il y a un joueur en plus de ce défenseur central que je prendrais. En tout cas, un profil, un excentré dribbleur, parce qu’on sent que l’OM a des difficultés à domicile. Un joueur qui peut aussi évoluer en attaque. » poursuit l’ancien Lillois.