Mercato - PSG : Un clash surprenant va éclater ?

Le Paris Saint-Germain semble être à deux doigts d'accueillir Khvicha Kvaratskhelia. Un dossier qui pourrait s'officialiser dans les jours à venir et, par la même occasion, compromettre un peu plus les chances de Marco Asensio de s'affirmer dans la rotation de Luis Enrique. Ayant la cote en Angleterre et à Aston Villa pour être plus précis, Asensio n'aurait pas encore, spécifiquement, un bon de sortie à sa disposition...

A l'été 2023, Marco Asensio débarquait du Real Madrid avec le statut d'agent libre au PSG. Une bonne opération financière donc pour le Paris Saint-Germain qui ne se trouvait alors pas dans l'obligation de verser une indemnité de transfert à la Casa Blanca. Toutefois, sportivement parlant, Asensio ne dispose pas d'un statut d'intouchable sous Luis Enrique ces derniers temps, bien au contraire.

Marco Asensio bientôt avec un ancien coach du PSG en Angleterre ?

D'ailleurs, Marco Asensio n'est plus apparu sur un terrain avec la tunique du Paris Saint-Germain depuis le 6 décembre dernier et le nul concédé par les hommes de Luis Enrique sur la pelouse de l'AJ Auxerre (0-0). Sa situation sportive est tout sauf florissante dans la capitale. Et son départ serait de plus en plus probable désormais.

D'autant plus que ce ne serait pas les portes de sorties qui semblent manquer à l'appel dans le feuilleton Marco Asensio. Et pour cause, le journaliste du Parisien Marc Mechenoua assure son compte X qu'Aston Villa serait bel et bien sur les rangs dans la course à la signature d'Asensio. Et ce, au même titre que d'autres équipes dont l'identité n'a pas été dévoilée.

Le PSG n'est pas clair avec Marco Asensio ?

Toujours par le biais de son compte personnel X, Marc Mechenoua a fait une révélation pour le moins surprenante au sujet de la situation de Marco Asensio au Paris Saint-Germain. Alors que l'international espagnol serait animé par la volonté de disposer d'un temps de jeu plus important que celui qui est le sien à l'instant T, le comité directeur ne lui aurait pas encore clairement signifié qu'il pourrait partir si tel était son souhait d'ici la fermeture du mercato hivernal le 3 février prochain.

Le suspense est à son comble. Le si précieux faux 9 que Marco Asensio fut pour Luis Enrique en début de saison avec la blessure de Gonçalo Ramos semble désormais appartenir à l'histoire...