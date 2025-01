Mercato - PSG : La presse italienne révèle la clause qui peut tout changer

Alexis Brunet

Dernièrement, une source italienne a affirmé que Gianluigi Donnarumma était suivi par l’Inter Milan pour l’été prochain. L’Italien ne serait pas insensible à cet intérêt et cela le ferait réfléchir. Pour le moment, les dirigeants milanais peuvent toutefois compter sur Yann Sommer qui est sous contrat jusqu’en 2026, mais une clause pourrait tout faire basculer.

Dans les prochains jours, le PSG pourrait bien mettre la main sur un nouveau joueur de Serie A. En effet, le club de la capitale serait très bien parti pour attirer Khvicha Kvaratskhelia, qui veut quitter le Napoli. Mais à l’avenir, un Parisien pourrait bien faire le chemin inverse et quitter le champion de France pour débarquer en Italie, ou plutôt y revenir.

Donnarumma plait à l’Inter Milan

Alors qu’il avait quitté l’AC Milan en 2021 pour s’engager avec le PSG, Gianluigi Donnarumma pourrait prochainement revenir en Serie A. En effet, le portier parisien intéresse l’Inter Milan, d’après les informations de Tuttosport. Les Milanais penseraient au joueur de 25 ans en vue du mercato estival prochain, pour remplacer Yann Sommer.

Une clause dans le contrat de Sommer pourrait faciliter l’arrivée de Donnarumma à Milan

Yann Sommer est âgé de 36 ans et donc l’Inter Milan commence à penser à sa succession. Le portier suisse est sous contrat jusqu’en 2026, mais son bail pourrait également prendre fin l’été prochain en vertu d’une clause dans son contrat qui autoriserait la formation italienne à résilier son contrat moyennant une indemnité forfaitaire. Si un tel procédé est utilisé, Gianluigi Donnarumma aurait donc encore plus de chances de quitter rapidement le PSG et de revenir dans la ville où tout a commencé pour lui.