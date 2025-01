F1 : «Situation dangereuse», Verstappen et Hamilton vont trop loin !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Champion du monde pour la quatrième fois consécutive, Max Verstappen a commencé sa domination lors de la saison 2021 où il a vécu une année très disputée face à Lewis Hamilton, conclue lors du dernier virage du tout dernier Grand Prix. Les deux pilotes ont été souvent au coude à coude jusqu'à aller au crash parfois, une situation difficile pour les commissaires de course.

Lors de la saison 2021, Max Verstappen et Lewis Hamilton ont disputé un duel haletant qui restera dans les mémoires pendant longtemps. Les deux pilotes ont joué avec les limites bien souvent dans un sport qui est déjà très dangereux. Les évolutions techniques permettent une meilleure sécurité mais le risque zéro n'existe pas.

Kolo Muani sur le départ ? La Juventus espère frapper un grand coup après son écart au PSG ! ⚽️

➡️ https://t.co/Hllq48FXR1 pic.twitter.com/M6t79diah9 — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) January 11, 2025

Verstappen et Hamilton à la limite

En se battant jusqu'au dernier instant pour le titre de champion du monde en 2021, Lewis Hamilton et Max Verstappen ont donné l'exemple d'une lutte acharnée pour les futures générations mais pour les commissaires, il faut aussi faire attention au danger. « Je veux les laisser courir pour le spectacle. Mais nous devons les laisser courir en toute sécurité, de sorte que nous puissions mélanger les deux choses. C’est notre ligne de démarcation, disons, fine, quand nous devons comprendre où cela peut finir par devenir trop. Je crois qu’en 2021, Hamilton et Verstappen ont élevé le niveau de la compétition, parce que c’était une saison incroyable, peut-être l’une des plus belles de ces 20 dernières années. Mais évidemment, ils l’ont amenée à un niveau plus dangereux » reconnaît Vitantonio Liuzzi, un des pilotes consultants du bureau des commissaires de course de la FIA en F1 dans le podcast Inside Line, rapporté par Nextgen-Auto.

La sécurité en Formule 1 au premier plan

Parfois victime d'accrochages sur les différentes courses du calendrier, Max Verstappen et Lewis Hamilton auraient pu finir dans le décor plus souvent au vu de la compétition entre les deux. « Nous ne voulons pas, disons, être liés à la chance. Nous voulons être très sûrs pour le bien du sport et des pilotes qui sont dans la voiture. Et je pense que nous travaillons très bien. Nous avons un excellent spectacle. Nous voulons juste que tout soit plus clair pour les pilotes et qu’ils sachent comment gérer la compétition » poursuit Vitantonio Liuzzi concernant la sécurité.