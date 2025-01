F1 - Verstappen : Mercedes manque le transfert du siècle, il balance !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Récemment sacré champion du monde pour la quatrième fois consécutive, Max Verstappen fait le bonheur de Red Bull. Le Néerlandais ne semble pas vouloir quitter l’écurie autrichienne à laquelle il est très attaché. Mais dernièrement, l’ancien pilote Gerhard Berger a révélé comment « Super Max » aurait pu signer chez Mercedes il y a plusieurs années.

Très attaché à Red Bull, Max Verstappen a décidé de poursuivre l’aventure au sein de la formation autrichienne. Pourtant, avant la saison 2024, de nombreuses rumeurs envoyaient le Néerlandais chez Mercedes. Il y a plusieurs années, Verstappen aurait déjà pu atterrir au sein de l’écurie allemande, alors qu’il n’était encore qu’un jeune pilote, à en croire l’ancien pilote Gerhard Berger.

« Pourquoi devrions-nous le faire ? Nous avons Valtteri Bottas »

« Il était clair que Max était spécial. Un jour, j’ai dit à Niki Lauda : « Tu devrais prendre Max Verstappen ». Il m’a répondu : « Qui ? Le fils de Jos ? Tu penses qu’il est bon ? » J’ai répondu : « Il n’est pas bon, il est exceptionnel. Niki, qui était déjà consultant chez Mercedes, a immédiatement appelé Toto Wolff au téléphone : « Nous devons absolument prendre Verstappen ! » Mais Toto a rétorqué avec contrition : « Pourquoi devrions-nous le faire ? Nous avons Valtteri Bottas et tant de bons pilotes dans notre académie », a ainsi révélé l’homme aux dix victoires en F1, relayé par Next-Gen Auto.

« Ils auraient pu le prendre dans leur académie »

« Ils en ont discuté pendant un certain temps, et je sais qu’ils en ont parlé aussi dans les semaines qui ont suivi. Puis plus rien pendant quelques mois alors qu’ils auraient pu le prendre dans leur académie. Ensuite, l’histoire est connue, Max a gagné la F3 et le sujet est revenu sur la table avec Jos et Max qui cherchaient une place en F1. Helmut Marko est passé pour voler Max grâce à la promesse d’un baquet en F1 rapidement », conclut Gerhard Berger. Mercedes doit s’en mordre les doigts.