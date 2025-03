Le PSG annonce un moment historique !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Battu par Liverpool sur le fil mercredi soir après avoir pourtant dominé de bout en bout la rencontre, le PSG est donc condamné à un exploit pour le match retour à Anfield la semaine prochaine. Et Vitinha annonce déjà un moment historique en promettant une qualification du PSG.

Le PSG peut-il vraiment inverser la tendance et réaliser l’exploit de se qualifier en 8e de finale retour contre Liverpool ? Les hommes de Luis Enrique ont tout tenté mercredi soir au Parc des Princes, mais sont tombés sur un grand Alisson Becker qui a tout repoussé, et ce sont finalement les Reds qui ont trouvé l’ouverture en fin de match sur leur seule véritable occasion. Un scénario cauchemardesque pour le PSG.

« C’est dur »

Interrogé au micro de Canal + juste après le coup de sifflet final, Vitinha a réagi à chaud à cette défaite du PSG : « C'est dur, tout le monde a vu. Le foot est comme ça. C'est dur. Ils marquent sur leur seul tir. C'est dur. Ça fait longtemps qu'on n'a pas perdu », indique l’international portugais.

« On va passer »

Et Vitinha annonce ensuite un moment historique mardi prochain, à Anfield, avec une qualification du PSG qui parviendra à renverser la situation selon lui : « On devra montrer notre force. On va faire un grand match là-bas, on va passer, je suis sûr. Je reste optimiste. On a eu plein d'occasions, on va faire un grand match et gagner à Liverpool », lâche le milieu de terrain du PSG. Le message est passé…