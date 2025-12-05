Les Girondins de Bordeaux de retour aux côtés de l’OM et du PSG, c’est confirmé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Diffuseur du championnat de France depuis cette saison, Ligue 1+ a décidé d’élargir son offre en diffusant les matchs d’un club historique du championnat de France, actuellement plus dans l’élite. Après notamment ceux de l’OM et du PSG, on pourra désormais regarder les matchs des Girondins de Bordeaux, pensionnaires de National 2, à domicile sur la chaîne de la LFP.

À défaut d’évoluer dans le même championnat depuis leur relégation en Ligue 1 en 2022, les Girondins de Bordeaux vont être diffusés sur la même plateforme que l’OM et le PSG. En effet, Ligue 1+ diffusera désormais les matchs à domicile du club au scapulaire, pensionnaire de National 2.

Ligue 1+ nouveau diffuseur de Bordeaux « À partir du 6 décembre 2025, la plateforme Ligue 1+ diffusera les rencontres de National 2 disputées à domicile par les Girondins de Bordeaux, complément de la couverture locale de TV7, la chaîne du Groupe Sud Ouest. Dans le cadre de cet accord, Ligue 1+ mettra à disposition des moyens de production complémentaires avec un passage de 2 à 5 caméras afin d’assurer une captation améliorée des matches concernés », a indiqué la LFP dans un communiqué.