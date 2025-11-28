Zidane : C’est confirmé pour sa nouvelle histoire !

D’ores et déjà pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps l’été prochain au poste de sélectionneur de l’équipe de France de football, Zinedine Zidane a reçu la candidature surprise de Luis Fernandez qui souhaite l’épauler dans cette nouvelle aventure. Et l’ancien coach du PSG en a remis une couche en confirmant sa volonté de vivre cette nouvelle histoire avec Zidane.
Le mois dernier, dans un entretien accordé à l’émission Super Moscato Show sur RMC, Luis Fernandez lançait un appel du pied à Zinedine Zidane et lui propose ses services afin de venir l’épauler en équipe de France lorsqu’il succèdera à Didier Deschamps après la Coupe du Monde 2026. Et Fernandez en a remis une couche à ce sujet dans les colonnes de La Dépêche en lançant un nouvel appel du pied à Zidane.
Fernandez veut sa nouvelle histoire avec Zidane
« Quand Zidane a commencé sa carrière à l’AS Cannes, il a débuté à mes côtés. J’ai beaucoup de respect pour lui et ses parents. Ils venaient voir leurs enfants jouer, posés, calmes, avec une communication remarquable. C’est ce que je dis aux parents : prenez exemple sur les parents de Zidane ! Ce que je souhaite à Zidane, c’est de devenir entraîneur de l’équipe de France s’il en a envie. Ensuite, pour moi, ce serait un plaisir de le voir à ce poste et de finir ma carrière à ses côtés en équipe de France », indique l’ancien entraîneur emblématique du PSG.
« Aider mentalement les joueurs, ça me plairait »
« En tant qu’adjoint ? Non ! Le terrain, ce n’est plus pour moi. Être dans un staff, c’est aussi voyager, discuter avec les joueurs, les aider mentalement. Ça, ça me plairait, surtout avec Zizou. Des personnes comme Rainer Bonhof ou Fernando Hierro ont eu ce rôle en Espagne ou en Allemagne, et les entraîneurs étaient contents de leur aide », précise Luis Fernandez. Le message est passé pour Zinedine Zidane…