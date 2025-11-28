Zidane : C’est confirmé pour sa nouvelle histoire !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

D’ores et déjà pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps l’été prochain au poste de sélectionneur de l’équipe de France de football, Zinedine Zidane a reçu la candidature surprise de Luis Fernandez qui souhaite l’épauler dans cette nouvelle aventure. Et l’ancien coach du PSG en a remis une couche en confirmant sa volonté de vivre cette nouvelle histoire avec Zidane.

Le mois dernier, dans un entretien accordé à l’émission Super Moscato Show sur RMC, Luis Fernandez lançait un appel du pied à Zinedine Zidane et lui propose ses services afin de venir l’épauler en équipe de France lorsqu’il succèdera à Didier Deschamps après la Coupe du Monde 2026. Et Fernandez en a remis une couche à ce sujet dans les colonnes de La Dépêche en lançant un nouvel appel du pied à Zidane.

Fernandez veut sa nouvelle histoire avec Zidane « Quand Zidane a commencé sa carrière à l’AS Cannes, il a débuté à mes côtés. J’ai beaucoup de respect pour lui et ses parents. Ils venaient voir leurs enfants jouer, posés, calmes, avec une communication remarquable. C’est ce que je dis aux parents : prenez exemple sur les parents de Zidane ! Ce que je souhaite à Zidane, c’est de devenir entraîneur de l’équipe de France s’il en a envie. Ensuite, pour moi, ce serait un plaisir de le voir à ce poste et de finir ma carrière à ses côtés en équipe de France », indique l’ancien entraîneur emblématique du PSG.