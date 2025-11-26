Zidane : Le sale coup de Didier Deschamps !

Alors que Didier Deschamps a d'ores-et-déjà annoncé son départ de l'équipe de France à l'issue de la prochaine Coupe du monde, Rolland Courbis estime que le sélectionneur des Bleus a parfaitement mené sa barque en terme de communication afin de se mettre dans les meilleures conditions, à l'inverse de Zinedine Zidane.
C'est officiel depuis quelques mois, Didier Deschamps ne sera plus le sélectionneur de l'équipe de France à l'issue de la Coupe du monde. Une annonce communiquée très tôt afin de préparer sa succession et l'arrivée de Zinedine Zidane. Pour Rolland Courbis, c'est d'ailleurs une stratégie parfaitement menée par Didier Deschamps.
Deschamps, la stratégie dénoncée
« Si j’ai la sensation que les choses devraient bien se passer pour Zinedine Zidane ? Je ne vais pas répondre à côté de ta question mais je vais répondre un petit peu différemment. Zizou sélectionneur, c’est un Zizou qui va remplacer Didier Deschamps. Didier Deschamps c’est 14 ans sélectionneur. Didier Deschamps c’est quelqu’un qui a, une fois de plus, la malice compte tenu que tout le monde était contre lui 24 heures sur 24. Il a dit "Je vais vous soulager, je vais abandonner ce poste-là, pas dans 15 jours mais dans un an et demi". Tout le monde a soufflé en disant qu’on n’allait plus le voir. Je pense que cette réaction est sévère mais une fois de plus, il a eu la tranquillité », estime-t-il sur la chaîne YouTube de Colinterview, avant de poursuivre.
«Il aura été un fin stratège»
« Aujourd’hui, quand il fait un choix on sait très bien qu’au mois de Juin-Juillet il ne sera plus sélectionneur de l’équipe de France. Que ce soit Zizou qui le remplace, ça me paraît être une évidence, mais après quelle Coupe du Monde ? L’effectif, s’il n’y a pas de blessés, que va avoir Didier, c’est tout simplement un effectif capable de gagner la Coupe du Monde. Une Coupe du Monde gagnée juste avant que Zizou prenne l’équipe de France, il sera très content de cette victoire, mais Didier Deschamps aussi. Il aura été un fin stratège. Annoncer un an et demi avant, qu’il allait arrêter, ça a fait arrêter les critiques. Il est malin, ce n’est pas d’aujourd’hui. Il a même joué avec quatre offensifs avant de nous quitter (sourire) », ajoute Rolland Courbis.