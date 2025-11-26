Zidane : Le sale coup de Didier Deschamps !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Didier Deschamps a d'ores-et-déjà annoncé son départ de l'équipe de France à l'issue de la prochaine Coupe du monde, Rolland Courbis estime que le sélectionneur des Bleus a parfaitement mené sa barque en terme de communication afin de se mettre dans les meilleures conditions, à l'inverse de Zinedine Zidane.

C'est officiel depuis quelques mois, Didier Deschamps ne sera plus le sélectionneur de l'équipe de France à l'issue de la Coupe du monde. Une annonce communiquée très tôt afin de préparer sa succession et l'arrivée de Zinedine Zidane. Pour Rolland Courbis, c'est d'ailleurs une stratégie parfaitement menée par Didier Deschamps.

Deschamps, la stratégie dénoncée « Si j’ai la sensation que les choses devraient bien se passer pour Zinedine Zidane ? Je ne vais pas répondre à côté de ta question mais je vais répondre un petit peu différemment. Zizou sélectionneur, c’est un Zizou qui va remplacer Didier Deschamps. Didier Deschamps c’est 14 ans sélectionneur. Didier Deschamps c’est quelqu’un qui a, une fois de plus, la malice compte tenu que tout le monde était contre lui 24 heures sur 24. Il a dit "Je vais vous soulager, je vais abandonner ce poste-là, pas dans 15 jours mais dans un an et demi". Tout le monde a soufflé en disant qu’on n’allait plus le voir. Je pense que cette réaction est sévère mais une fois de plus, il a eu la tranquillité », estime-t-il sur la chaîne YouTube de Colinterview, avant de poursuivre.