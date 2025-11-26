Zidane - Équipe de France : L’insulte qui ne passe pas !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien coéquipier de Zinedine Zidane en équipe de France, Jérôme Rothen avait de gros problèmes relationnels avec le numéro 10 tricolore, des problèmes datant d’un match de Ligue des Champions entre l’AS Monaco et le Real Madrid durant lequel Zidane l’avait copieusement insulté. Il raconte le clash.

Les faits remontent au 6 avril 2004, alors que l’AS Monaco recevait le Real Madrid en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Jérôme Rothen et ses coéquipiers ont éliminé à la surprise générale le Real de Zinedine Zidane, et ce dernier était visiblement très agacé ce soir-là. En effet, en 2020 dans son émission sur RMC, Rothen avait dévoilé les copieuses insultes de Zidane à son égard sur le terrain.

Zidane a insulté Rothen « En 2004, nous éliminons le Real Madrid avec l’AS Monaco en quart de finale de la Ligue des champions. Il y a une tache à ce succès : les insultes de Zinédine Zidane. C’est le point noir de ma carrière », a confié Jérôme Rothen, qui regrette que ses relations avec Zinedine Zidane se soient autant détériorées par la suite.