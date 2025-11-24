Mbappé avec Pogba, le rendez-vous est pris !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Paul Pogba a enfin signé son retour tant attendu. Au Roazhon Park, lors de la lourde défaite monégasque contre le Stade Rennais (1-4), le champion du monde tricolore a retrouvé le chemin des terrains. Après une éventuelle seconde partie de saison pleine avec l'AS Monaco, place à la Coupe du monde avec l'équipe de France ?

Kylian Mbappé vivra sa 3ème Coupe du monde et sa première en tant que capitaine de l'équipe de France entre les 21 juin et 19 juillet 2026. Les Bleus ont validé leur ticket pour l'Amérique du nord pendant la dernière trêve internationale en date. Sur le sol américain, la bande de Mbappé tentera de rafler une troisième Coupe du monde afin de clore l'ère-Didier Deschamps de la plus belle des manières.

«Revenir à 100%, de faire 90 minutes» Avec Kylian Mbappé, Paul Pogba pourrait-il être au rendez-vous ? Après blessures, suspension pour dopage et débuts repoussés avec l'AS Monaco, le champion du monde 2018 a eu quelques minutes à se mettre sous la dent face au Stade Rennais samedi (1-4). Au micro du diffuseur de la Ligue 1, Pogba s'est montré cash sur ses ambitions. « L'objectif à court terme ? De revenir à 100%, de faire 90 minutes, d'apporter le maximum à mon équipe et puis c'est tout ».