Kvaratskhelia : Le PSG tente un coup qui va ravir Luis Enrique

Alexis Brunet

Déjà intéressé l’été dernier, le PSG est revenu à la charge cet hiver pour tenter de faire venir Khvicha Kvaratskhelia. Le club de la capitale serait d’ailleurs tout proche de recruter le Géorgien, car le Napoli a ouvert la porte. Les négociations se tiennent actuellement entre les dirigeants parisiens et napolitains et les premiers tenteraient d’inclure Milan Skriniar dans l’opération, un joueur dont ne veut plus Luis Enrique.

L’été dernier, le PSG était à la recherche d’un attaquant de classe mondiale pour remplacer Kylian Mbappé qui avait pris la direction du Real Madrid. Les dirigeants parisiens avaient trouvé l’heureux élu en la personne de Khvicha Kvaratskhelia, étincelant avec le Napoli. Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, le Géorgien était d’ailleurs d’accord pour rejoindre le champion de France, mais la formation italienne avait finalement décidé de garder le joueur contre sa volonté.

Le PSG touche au but pour Kvaratskhelia

Toutefois, cette fin de non-recevoir n’a pas découragé le PSG, car il est revenu à la charge cet hiver. Le club de la capitale serait d’ailleurs tout proche d’enfin mettre la main sur Kvaratskhelia, car Naples serait cette fois d’accord pour le laisser partir et les dirigeants parisiens auraient déjà un accord avec le joueur. L’opération pourrait être bouclée la semaine prochaine et on parle d’un montant de 80M€.

Le PSG tente d’inclure Milan Skriniar dans l’opération

Toutefois, le transfert de Khvicha Kvaratskhelia au PSG pourrait coûter un peu moins cher et pour une raison bien précise. D’après les informations du Corriere dello Sport, le club de la capitale tenterait d’inclure Milan Skriniar dans l’opération, afin de faire baisser la note. Le Slovaque est sur le départ de Paris et, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le Napoli est intéressé par le Parisien. Si un tel accord est conclu cela ferait les affaires de Luis Enrique, qui est un grand admirateur de Kvaratskhelia et qui ne compte plus du tout sur l’ancien défenseur de l’Inter Milan, qu’il n’a encore une fois pas convoqué pour le match contre l’ASSE ce dimanche.