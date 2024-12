EXCLU - Mercato : Le PSG de nouveau approché pour Skriniar !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Courtisé par la Juventus Turin, Milan Skriniar est dans le viseur d’un autre club italien. Selon nos sources, le PSG vient d’être relancé par une écurie de Serie A pour le défenseur slovaque. Son départ est dans les tuyaux.

La situation de Milan Skriniar continue d’agiter la coulisse parisienne. Depuis plusieurs semaines, le défenseur slovaque fait l’objet d’intérêts à l’étranger. Et notamment en Italie, où il a évolué huit saisons et laissé un excellent souvenir. C’est d’abord la Juventus Turin qui s’est manifestée pour Milan Skriniar. A l’écoute, le PSG a reçu un deuxième coup de fil pour le défenseur qui aura 30 ans en février 2025.

Naples relance le PSG pour Skriniar

Selon nos informations, Naples vient de relancer le PSG pour Milan Skriniar. Déjà intéressé par son profil par le passé, et à plusieurs reprises, les dirigeants du Napoli sont toujours dans la course et viennent de le faire savoir auprès des décideurs parisiens. Pour l’heure, le PSG est à l’écoute des propositions et ne ferme pas la porte à un départ. Idéalement, Paris privilégie un transfert mais les approches de la Juve comme du Napoli ont d’abord été construites pour un prêt.

Si Skriniar part…

Les discussions entre le PSG et les clubs intéressés par Milan Skriniar vont s’intensifier dans les jours à venir. Chaque partie va pouvoir exposer ses arguments et ses positions. Clairement, si Milan Skriniar ouvre la porte, le Slovaque partira. Dans ce cas précis, le PSG activera alors le recrutement d’un défenseur central. Si et seulement si Skriniar s’en va.