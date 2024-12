Le transfert d’un phénomène du PSG déjà annoncé !

Thomas Bourseau

Le PSG pourrait n’avoir jamais eu la possibilité de réellement compter sur Xavi Simons avec son équipe première. Prêté à Leipzig jusqu’à la fin de la saison, le milieu offensif néerlandais devrait finalement être vendu par le club parisien. Et à ce jour, son avenir se dessinerait en Angleterre ou en Espagne.

Xavi Simons est devenu international les semaines ayant suivi son départ du PSG pour le PSV Eindhoven. Depuis, le milieu offensif et ailier néerlandais a représenté les Oranje à la Coupe du monde 2022 au Qatar ainsi qu’à l’Euro 2024 en Allemagne. Sur les terres allemandes, Simons s’éclate au RB Leipzig, club qu’il a rejoint en prêt à compter de l’été 2023 à son retour au Paris Saint-Germain.

Le RB Leipzig aimerait garder Xavi Simons

Cette saison pourrait être la bonne pour l’écurie allemande qui a définitivement à cœur de s’attacher les services de Xavi Simons comme dévoilé par Oliver Mintzlaff, directeur général de Red Bull GmbH. Et alors qu’il sera contractuellement lié au PSG jusqu’à l’été 2027 à son retour de prêt du RB Leipzig, The Athletic s’est renseigné sur la suite des opérations auprès de personnes proches de l’opération.

Son départ est programmé, la Premier League ou la Liga ?

Et qu’en est-il à l’instant T ? Les sources proches du dossier Xavi Simons expliquent à The Athletic qu’on se dirigerait vers un transfert définitif de l’international néerlandais loin du PSG. Une nouvelle aventure en Premier League ou en Liga seraient les deux options les plus probables à l’instant T. Reste à savoir quelle destination sera l’élue.