Danse avec les Stars - Florent Manaudou : Elsa Bois en maitresse, l'interro surprise !

Amadou Diawara

Qualifiés pour la finale de Danse avec les Stars, Florent Manaudou et Elsa Bois travaillent intensivement au studios d'entrainement de TF1 cette semaine. Lors d'une séance, le nageur a eu droit à une interrogation surprise concoctée par la danseuse professionnelle. Et Florent Manaudou a obtenu la note de 4 sur 5.

S'ils ont dû disputer le face à face en demi-finale, Florent Manaudou et Elsa Bois ont tout de même validé leur ticket pour l'ultime prime de Danse avec les Stars. Le couple - dans l'émission et dans la vie - va donc se frotter aux deux autres duos ce vendredi soir : Lénie - Jordan Mouillerac et Adil Rami - Ana Riera. Et pour que Florent Manaudou soit le mieux préparé possible pour la finale, Elsa Bois a lancé une interrogation surprise en pleine répétition.

«Dis-moi pas de bourrée, je suis en finale frérot»

Dans une vidéo publiée par TF1, on a pu voir qu'Elsa Bois avait du mal à faire comprendre à Florent Manaudou quel pas elle voulait qu'il effectue. Et alors qu'il s'agissait d'un pas de bourrée, le nageur l'a poussé à utiliser les termes techniques, affirmant être un danseur confirmé désormais. « Dis-moi pas de bourrée. Je suis en finale frérot. Bien sur, Botafogo... », a lancé Florent Manaudou, avant qu'Elsa Bois n'improvise une interrogation surprise. « Botafogo, c'est quoi ? », a demandé la jeune femme de 24 ans, et le nageur s'est exécuté. « Okay, batucada », a poursuivi Elsa Bois, avant que Florent Manaudou n'exécute le pas sans difficulté.

«4 sur 5 c'est pas mal, bonne interro»

« Okay, lock step », a lâché la danseuse professionnelle dans la foulée. Un geste que le double médaillé de bronze aux Jeux de Paris 2024 maitrise également. « C'est pas mal. Euh, qu'est-ce que j'ai d'autre pour toi, zig-zag », a déclaré Elsa Bois, avant de trouver la faille : « Chassé cape. (...) Non, pas du tout, mambo ». Finalement, Florent Manaudou s'en est très bien sorti, ayant une belle note à son contrôle. « Ah, pas mal. 4 sur 5, c'est pas mal. Bonne interro », a conclu Elsa Bois.