Transferts : Le PSG lâche une grosse réponse à 65M€ !

Désireux de prolonger ses éléments importants, le PSG a connu des complications dans le dossier Nuno Mendes. Mécontent de sa situation à Paris, le latéral gauche de 22 ans envisagerait même de quitter le club de la capitale. Alors que plusieurs cadors européens sont très intéressés par son transfert, le PSG réclamerait 65M€ pour le vendre.

Le PSG en plein chantier. Alors que plusieurs éléments importants de l’effectif voyaient leur contrat expirer en 2026, le club parisien a décidé d’entamer une grande campagne de prolongations au sein du vestiaire. Ainsi, Luis Enrique s’est engagé jusqu’en juin 2027 à Paris, tandis que certains cadres comme Vitinha ou encore Achraf Hakimi ont signé un nouveau bail les liant au PSG jusqu’en 2029. En revanche, les dirigeants parisiens ont connu des complications avec Nuno Mendes.

Nuno Mendes n’exclut pas un départ du PSG

Le latéral gauche serait mécontent de sa situation au PSG, et selon FootMercato, envisagerait même de quitter le club. Pourtant, après la victoire parisienne au trophée des Champions contre Monaco (1-0) dimanche dernier, Nuno Mendes se disait très heureux d’avoir franchi le cap des 100 rencontres disputées avec le PSG : « Je suis très heureux. Très content d'avoir fait mon centième match. Je dois dire merci à tous mes coéquipiers, aux coachs qui sont passés ici au PSG. Et avec un trophée, c'est encore plus beau. Aujourd'hui, on part d’ici avec un trophée en plus ! ».

Le club parisien en attend 65M€

A en croire les dernières indiscrétions de CaughtOffside, le torchon brûle entre Nuno Mendes et le PSG. Face à son mécontentement, trois gros clubs européens seraient très attentifs à la situation du Portugais, avec Manchester United, Manchester City, mais aussi avec le Real Madrid. Si le PSG risque donc d’être sollicité pour Nuno Mendes, le média anglais révèle que les dirigeants parisiens auraient fixé le prix de vente du numéro 25 à 65M€. Affaire à suivre de près...