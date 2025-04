PSG : Transfert à 40M€, c'est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est l'une des excellentes surprises de la saison au PSG. Recruté pour 40M€, Willian Pacho, pourtant méconnu du grand public, s'est imposé comme un joueur clé de Luis Enrique cette saison. Et selon Gustavo Alfaro, le sélectionneur de l’Équateur entre 2020 et 2023, c'est encore loin d'être terminé.

Willian Pacho fait l'unanimité

« Je ne suis pas surpris par sa trajectoire. Il comprend le jeu et sait garder son calme sous la pression. Il est jeune mais très mature. Toujours honnête et frontal, sans avoir à hausser le ton pour se faire comprendre. Il n’a pas peur de s’imposer », assure-t-il dans les colonnes du Parisien.

«Je ne suis pas surpris par sa trajectoire»

Miguel Ángel Ramirez, ancien entraîneur de Willian Pacho à l’Independiente del Valle, se rappelle d'un joueur précoce et promet qu'il va continuer à impressionner tout le monde : « Il était rapide, grand et fort. Mais il était encore en phase de développement et avait des problèmes de coordination. Il avait donc quelques difficultés sur le plan technique et était parfois un peu lent pour se retourner (...) Il s’est préparé pendant des années pour en arriver là. Et vous allez voir, il va encore progresser ».