Transferts : Il signe au PSG, «j’ai fait une bêtise»

Considéré comme une légende du PSG, Safet Susic a lâché une étonnante anecdote sur sa signature dans la capitale française. Celle-ci serait due à une erreur. Car initialement, l'ancien international yougoslave, âgé aujourd'hui de 70 ans, avait prévu de rejoindre la Serie A. Il ne jouera jamais en Italie au cours de sa carrière.

Arrivé en 1982 au PSG, Safet Susic est arrivé en France un peu par accident. A cette époque, la Yougoslavie n’autorisait pas ses joueurs à quitter le pays avant leurs 28 ans. Le milieu offensif a donc longtemps patienté, jusqu’à la Coupe du monde en Espagne. Sa Fédération avait ouvert la porte à un départ. Susic s’était alors rapproché de deux clubs italiens.

L'incroyable erreur dont a profité le PSG

« La fédération Yougoslave s’est trompée, elle a fait une grosse bêtise. Elle nous avait promis un départ, qu’ils allaient nous donner l’autorisation après la Coupe du monde. Mais ils ont dit non, on était obligé d’attendre six mois en Yougoslavie. On avait tous envie de partir pour aller à l’ouest, dans un gros club européen. Au départ, je voulais aller en Italie, Torino et Inter étaient venus à Sarajevo. J’ai fait une bêtise. Je discutais d’abord avec l’Inter, à la fin j’ai posé mes autorisations et j’ai signé un bout de papier. Arès un match à Sarajevo, les dirigeants de Torino sont venus et on a signé un contrat » a confié Susic.

« Je ne connaissais pas grand-chose du PSG »

Mais en signant deux contrats avec deux équipes, Susic s’est mis hors la loi. Suspendu un an, il avait alors été contacté par le PSG de Francis Borelli. « J’ai été donc suspendu pour un an. Voilà comment je suis venu au PSG. Je ne connaissais pas grand-chose du PSG. On a signé le contrat après la Coupe du monde, j’ai été obligé d’attendre six mois » a-t-il confié au cours d’un entretien accordé à PSG Originals.