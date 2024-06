EXCLU - Mercato : Kvaratskhelia veut le PSG et rien d’autre, début des négociations avec Naples !

Amadou Diawara

Priorité du recrutement du PSG, Khvicha Kvaratskhelia persiste et signe à vouloir venir à Paris. Selon nos informations, les dirigeants parisiens vont à présent démarrer les négociations avec Naples pour tenter de trouver un accord.

Pour organiser la succession de Kylian Mbappé, le PSG a identifié plusieurs profils dans le secteur offensif. Comme révélé par le10sport.com, Luis Enrique et Luis Campos se démènent pour convaincre Xavi Simons de faire partie de l’aventure parisienne 2024-2025. Le milieu de terrain néerlandais réserve sa décision finale pour l’après Euro. Autre priorité pour le duo parisien : Khvicha Kvaratskhelia. Maître à joueur du Napoli et chef de file de la surprise géorgienne de l’Euro, l’attaquant de 23 ans coche toutes les cases recherchées par Paris.

PSG : C'est déjà la panique pour ce transfert surprise https://t.co/ZPbS5llX2S pic.twitter.com/fdfzjYtKct — le10sport (@le10sport) June 29, 2024

Kvaratskhelia veut le PSG et rien d’autre

Conformément à ce qu’a indiqué Fabrizio Romano dans le dossier Khvicha Kvaratskhelia, le joueur est tenté par le projet du PSG. Selon nos sources, le Géorgien fait même de Paris une priorité. Il l’a même annoncé à ses dirigeants : il veut quitter Naples et rejoindre le PSG cet été. Après s’être assuré de la volonté du joueur, et du fait qu’il ait communiqué sa décision à son club, Paris entre donc dans la phase 2 du dossier : les négociations. Nos sources indiquent qu’elles vont démarrer très rapidement entre les deux clubs, qui se connaissent très bien.

Osmose complète à Paris

Le PSG se présente face à Naples avec des raisons d’espérer. Même si le club italien a déjà exprimé sa volonté de conserver Khvicha Kvaratskhelia, difficile de lutter contre la volonté du joueur… Mais ce dossier illustre parfaitement l’osmose qui règne actuellement au PSG. Entre Nasser Al-Khelaïfi, Luis Enrique et Luis Campos, le club n’a jamais été autant aligné sur sa stratégie et sur la politique de recrutement à mener. Une harmonie rare dans le club de la Capitale, historiquement soumise à une guerre de clans depuis 2011 et l’arrivée des Qataris. Par ailleurs, si le dossier Kvaratskhelia venait à s’enliser, le trio a déjà identifié deux autres options offensives. Des dossiers déjà balisés, sur lesquels Paris peut bouger très rapidement…