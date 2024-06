PSG : C'est déjà la panique pour ce transfert surprise

Alexis Brunet

Le PSG a déjà lancé son mercato en recrutant le gardien de but Matvey Safonov. Mais les supporters parisiens attendent surtout de savoir qui viendra remplacer Kylian Mbappé, parti au Real Madrid. En ce sens, les dirigeants multiplient les pistes depuis plusieurs semaines. Anthony Gordon serait par exemple dans le viseur de Paris, mais le club de la capitale n’est pas seul sur ce dossier.

Encore une fois, le PSG va être un grand acteur du mercato estival. Le club de la capitale veut se renforcer dans tous les secteurs, mais surtout en attaque. Il faut dire que les dirigeants parisiens doivent remplacer numériquement Kylian Mbappé, qui a décidé de partir pour le Real Madrid, après sept saisons à Paris.

Le PSG regarde du côté de Naples

L’enjeu est donc important pour le PSG, qui ne doit pas se tromper pour remplacer Kylian Mbappé. Depuis plusieurs semaines, les dirigeants parisiens réfléchissent à certains profils qui pourraient succéder du mieux possible au champion du monde 2018. La piste la plus chaude serait celle menant à Khvicha Kvaratskhelia, mais le Napoli n’a pas l’intention de se séparer de son joueur. Cela pourrait en revanche être différent pour un autre Napolitain, Victor Osimhen, qui dispose d’un bon de sortie et qui a été également cité dans le viseur de Luis Campos. Le transfert du Nigérian pourrait dépasser les 100M€. Le PSG pense aussi à Marcus Rashford ou bien Nico Williams.

Anthony Gordon est pisté par le PSG, tout comme par Liverpool