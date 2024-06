Mercato : Un transfert à 20M€ est réclamé à l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un renfort offensif est espéré à l'OM d'ici la fin du mercato estival. Ces derniers jours, le club phocéen aurait accéléré dans le dossier Mason Greenwood, prêté la saison dernière par Manchester United à Getafe. Mais le journaliste marseillais Benjamin Courmes milite pour l'arrivée d'un autre attaquant, bien connu des amateurs de Ligue 1.

Voici la première recrue de l'été à l'OM. Ce vendredi soir, le club marseillais a officialisé l'arrivée du milieu de terrain Ismaël Koné. L'international canadien est le premier renfort de Roberto De Zerbi, désireux d'attirer aussi un profil offensif. Les discussions auraient débuté avec Mason Greenwood. Un choix polémique puisque l'ailier de Manchester United avait été accusé, par le passé, de viol et de violences.





Confirmation de ce que révélait @le10sport dans le dossier OM/Belloumi, on sera aux environs de 4 M€ (et non 6)https://t.co/XuKRHpd7pQ https://t.co/aFRD0Z6gG6 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 28, 2024

Entre Greenwood et Mikautadze, il a tranché

Mais pour Benjamin Courmes, l'OM doit mettre de côté ce dossier Greenwood et se concentrer sur celui de Georges Mikautadze, qui sort d'une saison XXL sous le maillot du FC Metz et qui confirme les attentes à l'Euro. « Moi je le dis, déchirez le chèque de 40 millions d’euros pour Greenwood et foncez sur Mikautadze ! À 20 millions d’euros, mais vas-y ! Il a de très bonnes stats, et c’est ni le hasard ni la chance. Là on a un joueur complet, capable de marquer beaucoup de buts. À l’OM on sait qu’il y a toujours un point d’interrogation pour les joueurs qui arrivent mais c’est ces joueurs-là qu’il faut recruter. Des joueurs qui ont l’expérience de la Ligue 1 et qui marquent » a confié le journaliste sur le plateau de Football Club Marseille.

Rien n'est fait dans le dossier Mikautadze

Mais dans les faits, l'OM est en retard sur ses concurrents. Le journaliste Fabrizio Romano avait évoqué un accord entre Mikautadze et l'AS Monaco. Mais visiblement, il est parti un peu vite en besogne. Tout reste possible dans ce dossier. Selon les informations du 10Sport.com, West Ham et l'OL ont manifesté leur intérêt pour le buteur du FC Metz, qui a déjà fait savoir qu'il resterait en Ligue 1 la saison prochaine.