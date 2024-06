EXCLU - Mercato - Mikautadze : West Ham dégaine, l’OL arrive !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Sensation de l’Euro 2024 après avoir été celle de la fin de saison 2023-2024 en Ligue 1, Georges Mikautadze est l’un dossiers centraux du mercato estival. Selon les informations exclusives du 10 Sport, West Ham a transmise une offre XXL. Et l’OL se prépare, de son côté, à entrer dans la danse.

En cinq mois avec le FC Metz, Georges Mikautadze a inscrit 11 buts et 3 passes décisives en 17 matchs de Ligue 1. Et l’attaquant géorgien continue de faire des merveilles sur la scène européenne puisque c’est lui qui caracole en tête du classement des meilleurs buteurs de l’Euro, avec 3 réalisations lors des trois matchs de poule. Sous la houlette de Willy Sagnol, Mikautadze et les siens ont même réussi à balayer le Portugal de Cristiano Ronaldo (2-0), obtenant ainsi un billet historique pour les huitièmes de finale de la compétition (contre l’Espagne, ce dimanche, 21h). Au sommet de sa forme, Georges Mikautadze est une cible privilégiée du mercato estival. Et en coulisses, les choses bougent plus que jamais…

West Ham frappe fort !

Selon les informations exclusives du 10 Sport, un club anglais vient de faire une entrée remarquée dans le dossier Mikautadze. Il s’agit de West Ham, qui a transmis une offre de transfert dont le montant précis n’a pas filtré. Mais nos sources indiquent qu’elle est bien supérieure aux 20 millions d’euros espérés par le FC Metz, a minima. Et à ce jour, l’offre de West Ham est la plus haute reçue par le club messin…

Lens et Monaco, ça discute

Comme révélé par le10sport.com, le FC Metz a déjà reçu des offres pour Georges Mikautadze. Oralement, le RC Lens a transmis une proposition à la hauteur des attentes messines. L’AS Monaco a également dégainé une offre officielle, là encore aux alentours des 20 millions d’euros. Ces derniers jours, Alain Migliaccio, conseiller de Georges Mikautadze, a poursuivi les échanges respectifs avec Lens et Monaco. Les deux clubs continuent les discussions. A raison, puisqu’à l’heure où nous écrivons ces lignes, Georges Mikautadze a émis le souhait premier de poursuivre en France plutôt que d’aller à l’étranger.

L’OL se prépare

Concentré sur l’Euro 2024, Georges Mikautadze reste éloigné des questions autour de son avenir. Il fera le point avec son conseiller au sortir de cette compétition qui peut encore avoir une influence sur sa valeur et les propositions à venir. En fonction de ces propositions, l’attaquant messin tranchera. Mais aujourd’hui, son souhait initial serait de rester en Ligue 1. Avec une troisième option à venir, sous peu… Et pas n’importe laquelle puisqu’il s’agit de l’Olympique Lyonnais ! Un club cher dans le cœur du phénomène géorgien de 23 ans. Natif de Lyon, Georges Mikautadze a porté la tunique gone quand il est plus jeune. Après avoir passé la DNCG, l’OL se prépare à une offensive dans les prochains jours !