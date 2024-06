Mercato : Coup de théâtre pour ce buteur, l’OM va adorer

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Tout reste possible dans le dossier Georges Mikautadze. Alors que certains journalistes annoncent un accord entre le buteur géorgien de 23 ans et l'AS Monaco, d'autres sources se montrent prudentes. Egalement intéressés par le joueur du FC Metz, le RC Lens, Rennes, l'OL et l'OM conserveraient une toute petite chance.

Le dossier Georges Mikautadze est enfin bouclé ? Selon les informations dévoilées par le journaliste Fabrizio Romano, ce serait bien le cas. Selon lui, le buteur du FC Metz serait parvenu à trouver un accord avec l'AS Monaco. L'international géorgien viendrait en principauté pour prendre la place de Wissam Ben Yedder, sur le départ.

Toujours pas d'accord avec l'AS Monaco

De son côté, Foot Mercato se montre plus prudent. S'appuyant sur des sources monégasques, le média annonce qu'il n'existe toujours un accord dans ce dossier, même si les deux parties semblent sur la même longueur d'onde. Les négociations vont se poursuivre, mais les prétendants peuvent conserver un léger espoir de le recruter.

L'OM garde ses chances

Ils sont quatre à vouloir mettre la main sur Mikautadze, actuellement à l'Euro avec la sélection géorgienne. Le RC Lens, Rennes, l'OM et l'OL seraient toujours en course. Aucun d'entre eux n'aurait encore trouvé d'accord avec le FC Metz, qui se frotte les mains.